香港不能再承受刺杀之痛

来源：香港01

01观点

企图谋杀的人是谋杀者，或者被称为“凶徒”，这不论他是出于感情因素或者政治动机，企图杀害的是情人还是警员。谋杀者的身亡可能会引来同情，但同情的应该是他的生命本身，而不是谋杀的行为。若然谋杀的意图甚至行为反过来竟然被歌颂，这恰恰是对生命的否定。

上周四（7月1日）晚上一名50岁男子企图刺杀警员后自尽，不少人前往案发现场致花纪念。生命的终结往往令人扼腕，若然悼念的是施袭者本身的生命，这可以理解。但一些人却出于政治立场，因刺杀的对象是警员，而形容施袭者为“烈士”、“义士”、“殉道”，有因政治立场而美化谋杀罪行之嫌。

浪漫化谋杀将危害社会

更重要的是，这并非仅在理论上的价值或立场判断问题，而是具有实际的社会影响。早在2019年，仇警情绪以至杀警言论已见蕴酿，反修例示威正酣之时亦有人刺向警员的颈部。如今再有人企图刺杀警员，社会必须警惕此股风气，以免更多的施袭行为出现，或者说是孤狼式袭击。这就如涉及自杀的消息处理也要份外谨慎，以免任何人因任何原因而受影响，出现下一宗的轻生惨剧。

亦因为此，现时对施袭者每一次浪漫化、每一句歌颂，对社会也是危险的。长年研究自杀问题的教授叶兆辉在电台节目亦指出，煽情化、英雄化的刺警案报道或会激化社会其他人模仿。

即使从同情施袭者、不满警方以至政府的角度看，难道袭警以至谋杀能解决任何问题吗？能在政治上带来民主和自由，在社会上令大家生活得更好吗？除了赔上自己的人生甚至性命之外，这种施袭行为根本不会有任何结果，用俗语来说就是“送头”。既然如此，任何可能鼓励了别人“送头”的言论也是不负责任的。若然为了一时的情绪抒发而说出不负责任的话，更是自私的。

香港失治政府难辞其咎

另一方面，难道所谓“蓝丝”阵营的言论就没有挑起仇恨，甚至滋长暴力吗？香港街头表面平静，底下的情绪却非常不稳，一些人却自恃支持政府和警方的立场而激化矛盾，这样也是不负责任的。这个问题本身就不分政治颜色，“黄”的会犯，“蓝”的也会犯，两者都必须谨言慎行，不要再令火药库升温。

但社会不让仇恨掩盖理智只是治标，要彻底拆除这个火药库，还是在特区政府治本。不论是正视市民理性的政治诉求，撼动社会上的既得利益者，作出公平的资源分配，还市民安居乐业的生活……这些真正让香港社会重拾正轨的举动，在街头示威已经平息、《港区国安法》实施超过一年的今天，我们仍然看不到，相反只看见官员洋洋自得。

若然在社会矛盾已经激化到发生自杀式袭击的时候，仍未意识到香港失治的根本问题及严重性，那已不只是后知后觉，更是对社会根本的无知及冷血，是香港所有人的悲哀。