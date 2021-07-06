五年任期最后一年　林郑未能与民同行

来源：香港01

01观点

随着7月1日过去，意味特首林郑月娥步入了最后一年任期。但回归林郑过往四年的施政成绩，我们却看出她未能改善社会生活，似乎将留下烂摊子给继任者——不论是由她连任或新人当选。

综观林郑政府过去四年在经济与劳工市场上的施政，可看出当局较为亲市场而远基层。比如林郑在政纲提出“税务新方向”，期盼为企业尤其是中小企及初创公司，减轻税务负担的建议，很快于2018年4月1日开始实施。这一措施有利市场和中产，规定企业利得税分两级制，第一级即企业首200万元利润，利得税率由现时的16.5%大减至8.25%。

亲市场而远基层

然而在劳工权益上，林郑在参选政纲提到的会根据“标准工时委员会”提交报告，“找出适合香港社会和经济情况的工时政策方向”，却至今未有进展，更在疫情下接连发生基层为生计超时工作而猝死的惨剧。而在取消强积金对冲议题上，虽已拟定时间表，但相对于企业利得税的迅速见面，强积金对冲取消最快也要2025年才能实行。

同时在土地与房屋的问题上，也能看出林郑虽然搞出了轰轰烈烈的土地大辩论，看似要广搜民意，大刀阔斧，最终却不敢向既得利益集团开刀，粉岭高尔夫球场只敢收回一小部分，空置税也被取消。在这样的情况下，林郑执政四年间，楼价与收入比率、公屋轮候期、置业负担指数等节节攀升，无论是中产还是基层， 住房问题都更加严峻。

重政治而轻民生

从另一个层面检视林郑过往四年的政绩，则不难发现林郑在政治上的完成度高于民生。在2019年反修例风波后，林郑政府配合中央当局颁布《港区国安法》，落实选举制度修例等，多个政党、民间团体纷解散，民主派已接近被“打残”，然而民生改善则乏善可陈。

在医疗层面，虽然林郑参选时提到“研究优化转介程序，避免病人因架床叠屋的转介而延误治疗”以及“透过跨界别、跨医务专业及公私营合作，巩固及提升整体医疗及卫生服务”，但转介程序依然成为医疗成本增加的拦路虎，而不少与政府有合作计划的私营医院，比如港怡等，最后都发现难以达成政府计划的指标。至于参选时提到的继续推行“长者社区照顾服务券计划”和“院舍住宿照顾服务券实验计划”，更是证实在没有监管和其他支援的情况下，这样的计划只是将老人推向质素参差不齐、难有安老保障的私人市场。

林郑竞选时的口号是“同行we connect”，她提到首要任务是“团结社会，与广大市民通行，发展经济，改善民生，促进民主，为下一代重燃希望”。然而在林郑重市场而轻基层、政治完成度高于民生的管治下，特区政府的民意平等却节节败退，社会撕裂也愈见严重。故此，无论是林郑还是下任特首的参选者，都必须反思过往施政得失，做到真正的团结社会，与民同行。