中国火力集中瞄准网络安全审查

来源：路透社

作者：沈燕

“贯彻总体国家安全观”，中国国家主席习近平七一讲话言犹在耳，眼下，中国正集中火力瞄准网络安全审查，防止大数据时代数据裸奔以确保国家安全。

继上周五中国出台价格违法行为行政处罚规定修订征求意见稿，明确电商平台“大数据杀熟”惩罚标准，可处上一年度销售额1-5‰罚款，周六因涉及网络安全，滴滴出行被下架，随后对“运满满”，“货车帮”，“BOSS直聘”启动网络安全审查。

“平台经济通过排他性协议而形成的价格歧视、垄断收购、数据隐私和安全问题等垄断问题特不断凸显。”如是金融研究院院长、中国民营经济研究会副会长管清友撰文称，反垄断已成全球共识，多国加强对平台型科技巨头的反垄断监管是大势所趋，推动平台经济规范健康持续发展势在必行。

在他看来，阿里巴巴被巨额罚款、美团接受反垄断调查、滴滴出行被下架整改，反垄断调查接踵而至，平台型公司的信息安全问题引发高度关注。“特别是境外上市的平台型公司，建议以后平台型经济公司境外上市，都必须进行信息安全审查。信息安全，涉及国家安全。证监会和国家网信办要联动起来。”管清友称。

“运满满”与“货车帮”隶属于新近登陆美股上市的满帮集团。滴滴出行6月30日刚刚登陆纽交所上市交易。

维护信息安全也是维护国家安全

如今网络平台经济已成为民众生活的重要部分，尤其是疫情时代，大数据的应用对疫情防控亦功不可没，但如何确保个人隐私，防止数据裸奔，尤其是涉及平台的境外上市时，确保数据安全毫无疑问已经上升到国家安全的高度。

官方媒体--环球时报周日晚间发表评论文章称，决不能让任何一家互联网巨头成为比国家掌握还详细的中国人个人信息的超级数据库，更不能给它们对那些数据的随意使用权。

“尤其是像滴滴出行这样的公司，它在美国上市，其排第一第二的股东都是外国公司，国家对它的信息安全监管更需要是严格的，这既是维护个人信息安全，也是维护国家安全。”文章称。

一篇六年前新华网刊登的文章“大数据揭秘：高温天部委加班大比拼”文章，就通过大数据分析而窥探出各国家部委的行为举动。

通过联合滴滴媒体研究院，基于实时生成的移动出行大数据进行分析，与气温和新闻数据叠加，文章分析出加班最狠的是国土资源部，而当周，国土资源部第三批巡视工作启动，八大督导组督战不动产统一登记职能整合、12336违法线索处理工作座谈会召开，全国上半年立案查处矿产领域违法案件公布，第三届国土资源节约集约模范县（市）第一批次评选筹备工作也在进行，国土资源部新任副部长到位等等，或许能解释国土资源部深夜仍有人乘车离开的原因。

除了国土资源部，加班“较狠”的还有公安部、外交部、商务部、教育部等，而24小时无休的公安部，则与当周公安部在新闻上的亮点不断相联系，除了继续严查股市恶意做空，还公布了北京市锋锐律师事务所少数律师涉嫌犯罪案等。

试想如果六年前的大数据汇总都能大致勾勒出国家部委的工作，那么眼下中国高度重视国家总体安全，大数据的运用与分析就显得更为重要，而如何监管获取数据的平台以及数据如何运用无疑已上升到国家安全的战略高度。

去年12月中共中央政治局会议首次明确提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”后，中国反垄断调门持续提高。4月中旬，针对阿里巴巴“实施滥用市场支配地位行为”持续四个月的反垄断调查，以开出182.28亿元的创纪录罚单阶段性收官。

大数据监管更对技术提出更高要求

尽管中国数字经济发展较快，但针对于逐利的资本市场，尤其是有条件获取第一手信息和能够采集汇总海量信息的平台企业，如何规范数据运用就显得尤为重要。

根据国家市场监管总局周五出台《价格违法行为行政处罚规定（修订征求意见稿）》，为排挤竞争对手或者独占市场，尚不具有市场支配地位的电商平台通过补贴等形式以低于成本的价格倾销的，亦可处以上一年度销售总额1‰以上、5‰以下的罚款。

此外，征求意见稿还明确，对低价倾销、价格歧视、价格串通、价格欺诈、哄抬价格等行为，将没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款。

“为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，对运满满、货车帮、BOSS直聘启动网络安全审查。”中国网络安全审查办公室周一公告称。

滴滴亦因存在严重违法违规收集使用个人信息问题，依据《中华人民共和国国家安全法》和《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App。

滴滴出行副总裁李敏回应“滴滴把数据泄露给美国”的网络传言称，和众多在海外上市的中国企业一样，滴滴国内用户的数据都存放在中国国内服务器，绝无可能把数据交给美国。

今年5月，中国部分政府机关的工作人员被告知不要将他们的特斯拉汽车停放在政府办公区域内，因为特斯拉的车内摄像头存在安全隐患。

6月中旬，中国人大通过数据安全法明确，对与维护国家安全和利益、履行国际义务相关的属于管制物项的数据依法实施出口管制；该法将于9月1日起施行，在中国境内开展数据处理活动及其安全监管均适用。特斯拉汽随后表示，将严格遵守数据安全法，保护消费者数据相关权益。