美撤军越南历史在阿富汗重演

来源：中时电子报

作者：潘华生

美国总统拜登近日宣布将逐步撤离驻阿富汗的美军，并在911事件届满20周年前完成撤军。此情此景，让人想起美军撤离越南的历史彷佛又要再轮回一次。

1973年深陷越南战场的美国想逐步撤军、移转战争的责任给南越政府，这就是所谓的“越战越南化”。只是不到两年，南越政府就在越共的攻势下土崩瓦解了。此刻，不待美军完全撤出，塔利班就在各地发动全面的攻势，所到之处望风披靡。根据最新情报分析：美国扶持的阿富汗政府可能在美军撤离后的6至12个月内倒台，更为悲观的看法是只要美国撤军后的3个月内，阿富汗政府就会垮台。

阿富汗号称“帝国坟场”，不是因为它强大，而是因为它的地形地貌与民族矛盾都极为复杂，难以治理，就算占领了首都也无法号令全国；再加上它既贫穷又无资源，入侵者无法就地给养，只能仰赖外部支援补给，当转为长期消耗战时成本惊人。因此，纵横四海的大英帝国，曾三次折戟于这个中亚小国；苏联入侵也一样铩羽而归，撤军后傀儡政府迅速瓦解。

美国因为发动911事件的卡伊达藏匿于阿富汗而入侵，以摧枯拉朽之势摧毁了曾经在对抗苏联入侵时合作过的塔利班政权。虽然塔利班政权在美国及北约等盟国的联合打击下很快地垮台，但塔利班却化整为零，转入以乡村包围城市的长期游击战，使得战争变成长期的消耗战。到了2009年，美国的奥巴马政府曾加码投入到10万美军，希望尽快打赢阿富汗战争，然后“光荣撤军”，但这样的如意算盘，并没有成真。

在台湾，长期受西方媒体影响的多数人大概会觉得塔利班就是与伊斯兰国一样的回教恐怖分子，但其实塔利班能够崛起是有时代背景的。

1980年当强大的苏联军队还占领着阿富汗，首都喀布尔还有一个亲苏的傀儡政权，当时的阿富汗四分五裂，到处都是军阀彼此混战，国家前途黯淡之际，一批在伊朗难民营的年轻阿富汗流亡学生成立了学生救国组织，所以塔利班就是波斯语的学生军，矢志恢复国家，并以回教革命后的伊朗模式作为未来的治国蓝图。这个有主义有思想的学生军，就好比是民国14年的中国国民革命军，有自己的意识形态、且纪律严明，一出场就震慑群雄，迅速压倒各路军阀土匪。除了北方联盟的少数民族地盘之外，塔利班很快地统一了全国。

那为何塔利班会变成美国的敌人？可能的原因是：一、塔利班是个回教基本教义派组织；二、它被美国视为伊朗回教革命的延伸；三、卡伊达与拉登曾是塔利班对苏作战的盟友，长期在阿富汗活动；四、美国需要扶植在地的亲美政权，以干扰中国在中亚的地缘政治影响力。这些因素，使得美国一直想将塔利班拔除。

其实联军各国都早想走了，在此既无正当性，还花钱又伤亡，这在民主选举下尤其吃力不讨好。外电曾经报道北约军队如何在偏远省份与塔利班敷衍应付，甚至关起营房对塔利班视而不见。怎能指望这样一盘散沙、不求伤亡、不求胜利，还早被看穿的联军击败纪律严明、有主义有思想的塔利班？甚至最后连北约都希望拉中国下水，希望中国也能派出维和部队帮忙收摊，只不过被中国拒绝了。有趣的是：近日中国大陆外长王毅还指责美国不能放下阿富汗烂摊一走了之。

黑格尔有句名言：“人类从历史中学到的唯一的教训，就是没有从历史中吸取到任何教训”。域外强权势力的介入或许可以赢得一时，但强权早晚会离开，过度延伸的结果就是随后的战略收缩。因为放弃阿富汗已成定局，墙倒众人推，美国已经不存在“光荣胜利”或“体面撤军”的可能了。大局已经底定：阿富汗的未来是属于塔利班的。

作者为国立云林科技大学副教授