当复必泰遇到台独党纲

来源：台湾《联合报》

联合报主笔室

大陆国台办证实永龄基金会、台积电循商业规则向上海复星集团采购BNT疫苗，已在7月2日签署相关文件。距离两家公司拿到行政院授权文件，不过一周，对比郭台铭花了一个月与蔡政府交手，才磨到蔡总统开绿灯，究竟是谁在作梗，事实说明一切。

府院透过特定媒体释放讯息，除预告交易将成，重点一是政府推动有功，再者是德国美国暗中相助。部分写手一个月前指郭台铭是配合中共统战“必须买货”，如今歌颂总统英明，善于外交纵横迫使北京让步。政委罗秉成先说不要任人分化向中国大陆采购疫苗，总统放行后就从绊脚石摇身成推手；连美国国务院也被看穿在挑唆，明明是美商不按时出货，官员却与蔡政府异口同声，暗指中共“cut off”台湾取得疫苗。

台湾人当然不喜欢被大陆矮化成“地区”，但乡民也不太瞧得起绿共认知作战，明明是苏内阁作梗在先，害死数百条人命还想甩锅对岸。政府强调美、德外交助购，大陆重申上海复星是台湾获得BNT疫苗的唯一洽购方，这类政治交锋，民众见多并不意外，绕不过的多是党国鹰犬。多数人民已不吃芒果乾，执政党要操作意识形态悉听尊便，但不能妨碍全民健康权。

蔡政府费力吹嘘采购有成，就为安抚反中先锋队，证实先前动员多大力气阻挠；民众边等bnt边看府院党如何昨非今是，校正回归。从莱猪到疫苗，政府骗术罄竹难书，巧合的是，前国安会秘书长邱义仁赶上热闹，提供另一种观察疫苗政治的角度。

邱喇叭说，“台湾要宣布独立，不是台湾人民决定，美国也不同意”，台独不可行，留作党纲是“理想”。当谎言闪着理想光环，骗票也是神圣之举。

执政者迫于民怨容许永龄向上海代理买疫苗，再使唤台积电攫掠郭台铭苦心成果，同时还要指控中共阻挠买疫苗，扼阻两岸社会滋生善意；这和民进党死守台独党纲，建构“总有一天会成功”神话，骗选票执政，遇到深绿要求正名制宪，就推说中共打压，加深敌意循环，这不是如出一辙？

渴求bnt的民意与美国对台独的阻力，皆是沛然难拒，但蔡总统基于党私并未诚实面对。她避谈接受“大中华代理”，是担心破坏经营许久的反中政治红利；她在位一天不会承认邱义仁点破的美国阻力，因为这会动摇天然独的神话。

蔡政府强调疫苗要来自德国原厂，不能有“复必泰”标签，彷佛采购案争得尊严。有如台独不成，三不五时拿华航改名、护照放大TAIWAN、将“台湾”混淆成国名，浮夸遥指建国大业，但实际上不曾向国际组织申请以台湾之名加入。

台独党纲，早被美中决定难以成真，却因民进党严重黑腐，再无用也得抱紧奉作神主牌；也因此，为了“复必泰”三字，政府无视人民苦苦哀求，也得等党作完政治文章才能放行。虚构的台独江山，不容人命为先，再好的疫苗，解不了意识型态病毒。