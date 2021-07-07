封锁世代：疫情下台湾青年的新贫现象

来源：联合新闻网

作者：成之约

毕业骊歌响起，台湾多所大专校院的毕业学生代表都不约而同地表达对于新冠疫情影响的关切。毫无疑问地，由于新冠疫情影响程度的不同，今年毕业青年学子的感受势必较去年更深刻。

事实上，早在新冠疫情之初，国际劳工组织（International Labor Organization）在它定期的监测报告中，就不断提醒世界各国要重视新冠疫情对于青年发展的可能影响。国际劳工组织指出，青年面临来自新冠危机多重的冲击，青年是这一流行病产生的社会和经济影响的主要受害者，甚至整个职业生涯都会受到严重的影响，从而导致“封锁世代”（Lockdown generation）的出现。青年受到新冠疫情影响是多面向的，包括教育和训练受到干扰，就业和收入损失，找工作的困难度大增。

去年因为台湾防疫表现可圈可点，国际劳工组织报告所指出的可能影响似乎不尽然套用在我们的青年身上。即便是有影响，影响可能是短期的、局限在特定产业和地区的；例如旅游业、住宿业和以服务业为主要产业的城市如台北市等。

根据个人参考去年资料的分析结果，发现台北市服务业2020年1~6月吸纳的就业人口占所有行业的就业人口比率为81.1%，而15~24岁青年从事服务业的比率也高达90.8%，足以说明商业服务业对于台北市就业的重要性。不过，与2019年1~6月同期相比，台北市2020年总体服务业和青年就业的比率确实微幅下降，也印证疫情对于台北市就业的影响。若今年再做类似分析，因为疫情警戒升级的结果，相信情况必然更不乐观。

新冠疫情对于青年的影响并不仅限于就业与收入，对于青年教育、职业训练与后续职涯发展的影响，也不容轻忽。事实上，由于禁止群聚，学校教育与职业训练不是被迫停止、延期开训或是转为线上学习，而其影响是否会导致青年无法顺利完成学业和训练，进而导致延迟毕业和就业、或甚至低收入家庭青年工作贫穷问题的发生，都是值得关注的议题。

坦言之，截至目前为止，吾人并未看到任何研究报告来关注新冠疫情时期教育、训练和劳动力市场前景对台湾青年可能造成的长期影响为何？当务之急，大规模监测受新冠危机影响最严重的部门，包括对非正式部门（Informal sector）企业和青年的影响，进而在全面、包容和前瞻性的就业政策框架内导入针对青年的政策协助措施，或许将有助于实现和维持更多就业机会的提供与创造。

根据许多专家的评估，在疫苗未普遍施打之前，新冠疫情对于经济与就业市场的影响多充满着不确定。即便如此，有监于后新冠时期经济结构与就业型态可能发生的变化，政府政策应该更着重于能够创造尊严和生产力就业部门的发展，以期对于青年发展提供更实质的支持与协助。

作者是台湾政治大学劳工研究所教授