利用中学生犯事可鄙 去极端化各方皆有责

来源：香港《明报》

明报社评

“七一”刀刺警员案震撼社会，一波未平一波又起，昨天香港警方又宣布捣破炸弹袭击阴谋，涉及港独暴力组织，合共9人被捕，最令人震惊是当中有6人为中学生。炸弹袭击随时伤及无辜，可致大量伤亡，企图袭击法院，更是公然挑战法治，中学生尚在成长阶段，心智未成熟，需要循循善诱，任何人协助、教唆甚或利用中学生从事恐怖活动，其心可诛，社会上下必须毫无保留地向恐怖主义说不，不能淡化、合理化，又或顾左右而言他转移视线。近年港独渗透校园，极端思想悄悄扩散，阻止青少年踏上极端主义暴力歧途，家长、校方、政府以至社会各界皆有责任，停止美化暴力，是去极端化的必要一步。

恐袭阴谋疑团重重

台前幕后必须查明

恐怖主义苗头正在香港滋长，这次警方捣破的炸弹袭击阴谋，一旦成事，后果不堪设想。案情显示，这是一个有组织、规模大的恐袭计划，涉案成员分工部署精密，有人采购材料，有人制作炸弹，有人处理资金。拘捕行动中，警方除了检获实验室工具、制造TATP炸药的仪器、小量炸药外，还有袭击行动指南，当中内容非常具体，袭击目标包括海底隧道、铁路、法庭等公共设施，行动成员已到过两处法院拍摄勘察，至于袭击手法方面，在垃圾桶或汽车放置炸弹，均属考虑之列，事后离开路线等，每一步都有清楚指示。

细察案情，有几点值得思考。首先，根据警方说法，恐袭计划已取得所需资金，行动指南显示疑犯企图在7月上旬行动，意味袭击原本已是迫在眉睫，如果部署执行顺利，警方又未能及时侦破，袭击有可能短期内发生，市民不能再假设，恐怖活动不会在香港发生。其次，策划袭击的人，令人发指。法院是法治象征，海底隧道和铁路更是本港重要运输基建，每天大量市民使用，以它们为袭击对象，反映策划者不仅公然挑战法治，更完全没有考虑会否伤害无辜平民。第三，整个袭击计划由构思、分工到部署执行，都非常精密，无法想像是中学生想出来的，目前被捕的6名学生，不过是被人利用的马前卒。

这次恐袭阴谋与一个名为“光城者”的港独组织有关。《港区国安法》实施，陆续有港独组织解散，“光城者”今年才进入公众视线，先是年初摆街站介绍各地武装革命历史，遭票控违反限聚；及至5月，将军澳一间中学遭人潜入，实验室化学品疑为爆窃目标，保安撞破事件，数人被捕，当中有人自称是“光城者”成员。

这宗校园爆窃案跟恐袭计划是否有关，暂时不得而知，值得留意的是，“光城者”自称由“一班革命残火”组成，今年4月才在社交媒体开设专页，以擦边球方式宣扬所谓“革命理念”，这跟以往本地激进组织极度重视社媒文宣，分别颇大。这个组织半年前仍是寂寂无闻，表面上以学生为主，竟能筹到数十万元资金策划恐袭。这次被捕的成年人，负责处理资金的大学传讯主任，谈不上高薪厚禄，不似是真正“金主”，其余的中学职员及出租车司机，似乎也只是台前人物。“光城者”究竟是什么组织，恐袭阴谋背后是否牵涉其他力量，有必要深入彻查。

年轻人是推动历史前行的力量，关键在于是否走对方向。青少年总有反叛倾向，不满现实，追求理想，然而这份赤子之心，有时真的会被人利用。社交媒体围炉取暖，情绪传导与洗脑效应超乎想像，极端主义思想容易发酵。中学生入世经验欠奉，有事情看不过眼，容易义愤填膺，倘若定力不够、守法意识不足，有心人便有机会煽风点火，将他们引向极端主义。这次的串谋恐袭案，6名被捕学生主要在网上及街站认识，警方表示，恐袭策划者刻意物色即将离开香港的中学生犯案，承诺袭击任务完成后，便出钱安排他们尽快离港，说白了这就是诱骗中学生出来做凶手，事败或逃走不成便做“炮灰”，做法可鄙，令人齿冷。涉案学生闯下弥天大祸，人生前途被毁，固然可悲；家长惊闻噩耗，更是情何以堪。

去极端化靠家校政府

社会不应再美化暴力

香港落得如斯田地，各方都有不可推卸的责任，然而美化暴力、拒绝切割，无疑是香港堕入深渊的一个原因。12港人案，其中一名17岁学生本周在区域法院承认企图纵火罪，被告表示，因为“好嬲”和“不喜欢政府”，所以向警署投掷汽油弹。他的说法，相信反映了反修例风暴期间不少违法者的心态，可是问题正正在于，不满政府与暴力袭击，两者不存在任何必然因果关系，将两者扣连一起，说“暴力是逼出来的”、“恐怖主义是逼出来的”，其实就是在合理化暴力。

极端主义和暴力，正在蚕害香港下一代，捣破恐怖袭击图谋，要靠情报搜集，然而要釜底抽薪、防止学生踏上暴力歧途，无论家校、政府还是社会各界，都要为“去极端化”出力。校方家长需要多些开导学生子弟，灌输正确观念，社会人士不应再去合理化甚至美化暴力，政府的青少年政策，亦要刚柔并济，尝试化解他们的心结。