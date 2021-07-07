政治领袖要懂得负责任

来源：香港01

01观点

自6月以来英国新冠疫情反弹，近日每天新增逾2万宗确诊个案。惟在此际，首相约翰逊周一（7月5日）却宣布，有意在7月19日解除防疫限制。

英国原本计划在6月19日解除防疫限制，并称此为“自由日”（freedom day），但因疫情反弹而延后一个月至7月19日。随着疫苗普及接种，英国确诊者的住院时间及死亡率都有所下降，但变种病毒Delta的传染性高，当地新增确诊人数持续上升。

若然7月19日如期解除防疫措施，则英国将取消所有室内外人数限制，民众不用再保持一米社交距离，也不用再强制戴口罩，包括夜店的所有商舖重开，球场和表演场地等取消入场人数限制。虽然约翰逊强调要待下周一才会有最终决定，但其政策上的倾向明显由强制措施，改为由民众自行决定。

为求方便将责任推卸

当然，长期的防疫限制也会带来代价，《电讯报》的社论便对约翰逊的计划表示赞成，认为英国总需要放宽限制以回复社会正常生活。但问题是，防疫及社会需要两者要取得平衡，不能顾此失彼。一下子放宽大部份限制措施，而非按情况逐步解封，其实有如《卫报》所形容，是一场赌博。医生组织英国医学会（BMA）也批评解封计划过于一下子（all or noting），做法不够谨慎。

更重要的是，约翰逊的做法不只反映他重视恢复社会运作，而且其本质上是将政府应有的责任卸给民众。诚如《卫报》所指，“约翰逊周一宣布的计划，即7月19日放宽大部份限制，靠的就是将责任外判，而且不是交给雇主或机构，而主要是给了民众个人”。在没有戴口罩、社交距离等强制措施下，防疫就只靠自律，换言之染疫的责任也在民众自己身上，而这就是约翰逊政府不负责任之处。

事实上，政治领袖经常需要在不同利益和社会需要之间取得平衡，过于摆向一方的做法纵然方便，却容易犯了过犹不及的错误，最终要社会赔上代价。一个负责任的政治领袖并不应该舍难取易，只求方便。