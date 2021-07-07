滴滴出行被下架　罪在“偷跑”

来源：香港01

01观点

网约车平台“滴滴出行”的手机应用程式周日（4日）被中国国家互联网信息办公室指其“严重违规收集使用个人信息”，并按《网络安全法》下架并停止新用户注册。有消息指出，这是由于滴滴不顾内地监管机构多次劝阻仍然赴美国上市，引起决策当局强烈反应。的确，下架的消息与滴滴在美IPO公募不过相隔五天，两者似乎关系密不可分。

滴滴赴美上市的决定予人“先斩后奏”的感觉，其可能无视了监管机构的要求，行动冒进。有消息人士担忧滴滴赴美上市后，将面对美国的监管，假如美方对滴滴施压要求其交出其所存有大量关于中国道路与公民的大数据资料，将有可能被美方利用于威胁中国的国家安全上。

除此之外，早于今年4月，央行、银保监及证监会都已约谈过滴滴出行，在纪要中白纸黑字地写到第六项担忧是“规范企业发行交易资产证券化产品以及赴境外上市行为。”可见滴滴被下架几乎肯定与其赴美上市有关。

赴美上市只是催化剂

在中美全面角力的大背景下，决策者的这种担忧绝非空穴来风，尤其国家安全有被泛化的倾向。一旦像滴滴这般坐拥庞大数据库的公司到美国上市，难免被美国要求而交出数据。就正如自特朗普政府时代开始，美国指诸如TikTok和微信等中国应用程式存有大量美国公民的资讯，并指这些公司可能被迫向中国提供有关资料而对美国构成国家安全威胁。在中美互信感极低的当下，这种不可控的国家安全漏洞自然是中美两国皆不能接受。

不过，赴美上市虽然是触发滴滴被整顿的契机，却也并非问题的根本。今年以来，国家积极整顿互联网巨企，其中垄断行为与用户大数据的资讯安全都是重点项目。除了滴滴之外，包括微信及百度等至少有33个内地手机应用程式被指违规收集用户个人信息而遭到约谈及被要求整改。

从此看来，不管滴滴是否赴美国上市也好，它都会被要求整改。所不同的是，如果这些程序的母公司不急于在美国等境外市场上市的话，监管机构可以花时间慢慢与其管理层商讨如何整改，无须于水面上大动干戈。然而，滴滴不听劝告冒进地急于在美国上市，这无疑令监管当局意识到其数据资料已马上暴露于美国监管之下，在情急之下迅速严厉惩罚“偷跑”的滴滴。

香港应争取滴滴来港

内地的监管方未必真的是不让滴滴这些中国互联网企业到美国上市。当局也多次指出，只要企业在满足了监管机构的相关要求后，不会阻止它们到外地上市。滴滴赴美上市的真正问题不是“赴美”本身，而是适逢国家在互联网企业进行整改期间，在尚未得到监管当局许可下便“偷跑”。

但无论如何，如果滴滴不选择美国而是来港上市，那无疑是个折衷办法，造成的问题可能较少。就好像今年来港上市的“快手”，虽然也被列为违规收集用户个人信息而被要求整改的名单之内，但没有碰到滴滴赴美上市所面对的问题，毕竟香港已通过了国安法，法律上没有被美国要胁的问题。

从香港的角度而言，也应该反思一下为像滴滴这些公司宁可冒着被监管机构处罚的风险赴美上市也不愿来港上市，这是否表示香港的金融市场竞争力不足。香港市场于2018及2019年均为全港集资额冠军，至2020年下降至第二，至今年上半年更下降至第三。港交所或者证监会未来应该积极思考如何同时发挥香港特殊地位的吸引力，同时增加对其他市场的竞争力，以吸引更多中资企业来港上市，这样才能更进一步巩固香港金融中心的地位。