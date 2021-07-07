1996美国援台 历史难重演

来源：中时电子报

作者：吕志翔

1996年是现代美陆台三边关系重要的一年，当年3月美国“独立号”及“尼米兹号”两个航空母舰打击群化解了第三次“台海危机”，而解放军因受到空前屈辱，加速军队现代化，今天不但已提升为美军的“同位竞争者”，也使台湾安全更受压迫与威胁。假如时空可以“定格”，许多台湾人士希望停留在1996年。

因此，当美国太平洋舰队面簿在7月4日美国“独立纪念日”前夕，贴出“独立号”航空母舰于1996年在西太平洋巡弋的历史照片，图说则一语双关“向独立致敬”，立即引发部分台湾人士热烈回应，他们百感交集，解读其时机及目标显然是针对中共领导人习近平在中共建党一百周年发表的谈话，力挺台湾之意不言可喻。

美国“坚若磐石”的承诺与保证是台湾安全的最大支柱，只是今非昔比。1996年3月克林顿总统下令“独立号”及“尼米兹号”航母打击群前往台湾东部海域就迫使中共偃旗息鼓，多年来美国航母固定巡弋西太平洋，更以“三航母”、“双航母”展现军力，不但警告中国大陆不得轻举妄动，并成为亚太地区稳定的力量，但美国主宰全局的态势已有典范转移。

拜登总统就任后立即确认中共是美国利益及世界秩序的最大挑战及威胁，终结反恐作战，有效威吓中国大陆扩张野心是国防、外交最优先要务。但事实上，自6月下旬后，为了确保自阿富汗撤军顺利执行，美军调派隶属“印太司令部”、以日本横须贺为母港的“雷根号”航母前往北阿拉伯海执行任务，接受“中部司令部”指挥，这是2003年美军入侵伊拉克以来，首次出现的状况。

兵家必争的西太平洋区域出现美国“航母真空”现象，显示美军并未拥有充分的兵力及资源；以珍贵的航母战斗群支援“过时、非重大”的阿富汗撤军则说明了美国强权竞争架构下的战略设计、作战观念仍然紊乱。

为全面压制中共，拜登政府与国会共同策定了“太平洋威吓倡议”（PDI），并单独编列51亿美元特别预算，结果只有50万美元用于加强与盟邦及伙伴关系，绝大多数经费投入传统军备采购，并分散到长期执行项目中，使PDI的迫切性及针对性失焦。塔夫茨大学教授贝克利在《外交事务》发表的〈与中国之战 美国尚未就绪〉就客观地描述了美中军事对抗的现况。

美国最近热烈讨论派遣“装甲旅战斗队”驻军台湾是威吓中共最有力的军事部署，由于完全颠覆了美国“一中政策”的红线，反而会刺激中共军事行动，因此被视为是“假议题”。但这些提议反映了当前台海军事态势，美国不但已无绝对优势，甚至相对薄弱。

1996年历史不会重演，这是台湾必须面对的现实。

（作者为资深媒体人）

