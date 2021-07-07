坎贝尔的弦外之音：只爱符合美国利益的台湾

来源：台湾《联合报》

作者：张文馨

从特朗普政府到拜登政府，美国与中国大陆持续既紧张又无解的关系，但相对与台湾却如胶似漆。因此，白宫印太事务协调总监坎贝尔(Kurt Campbell) 6日在亚洲协会一场会议中，突然脱口“美国不支持台湾独立”，虽然“不支持台独”是美国既定的“一个中国”政策内涵，但由对台湾立场一向和善的坎贝尔，在现下美国“远中友台”的氛围下主动重申，就显得十分突兀。

“对台湾爱得太多？如何正确对待台湾？”坎贝尔曾任奥巴马政府的国务院亚太事务助理国务卿，他的继任者罗素(Daniel Russel)如此问他；罗素陈述问题时，对目前的美台关系的“非官方”定位，一步一步往“官方化”渐进，显然十分关切，担心再这样下去，将“掏空”(hollow out)美国的“一个中国”政策。

罗素用这个他称为需要小心处理的(delicate)台湾问题，引出坎贝尔同样宣称要“小心处理”的回应：“支持美台非官方关系，不支持台独。”

坎贝尔重新回到一个中国政策的基准，还称两岸关系不但要非常小心处理，还是个要与盟友共同维系的“危险平衡(dangerous balance)”。

坎贝尔如此铺陈了未来美中对话基础，以及台湾的角色，并表明这不只是美中，而是美国与盟友与中国的竞争和对抗。

美国对台湾的好与爱，牵涉到官方或非官方关系，到底有没有限度？罗素提出的问题，正是在校准美国的对台政策：怎么样才不致爱得太过、才算正确支持和尊重台湾；这点不仅重要，还牵涉美国“一个中国政策”根基是否还在。

因此，坎贝尔说他支持美台维持非官方关系，不支持台湾独立，已为美台关系画下红线；一边制止台湾在两岸冲突中把美国拖下水，一边对北京发送拜登政府会结合盟友力量，压制中国大陆的讯号。

坎贝尔提到要就吓阻台海发出清楚讯号，留给所有人想像空间，北京自然是吓阻的对象，台湾又何尝不是？

此时的台湾固然不如陈水扁时代当家闹事，制造问题；不过，台湾人民与大陆的意识形态愈来愈疏离，嘴炮式的尖锐言论随想随出。中国大陆官方对台湾持续强硬打压五年多，不知伊于胡底；台湾应和平至上的外交部长成天在社群媒体放送“台湾会战到最后”，毫不深究有多少人愿陪他一战。这些都徒增两岸冲突变数，更可能在台海擦枪走火时难以应对，对美国来说也不符合国家利益。

在两岸恶化、意外冲突增加之际，不先拆除引信，难保美中再坐上谈判桌时，依旧剑拔弩张毫不消停。

拜登政府陆续与欧洲盟国、俄罗斯会谈，把日本纳入台海稳定关系行为者后，下一步就是告诫台湾不生事端；无论是日本所说的“有限的集体自卫权”，或是美国的“战略模糊”，都在提醒北京和台北，不要当麻烦制造者。

美中对谈的大戏正要上演。坎贝尔“不支持台独”透露美中对话的弦外之音，加上台湾有邱义仁在陈水扁的节目讲出“台独不是台湾人决定，美国根本不赞成。”这一唱一和，显然台湾也接收到美国传递的讯号，后续政策氛围转变，依然围绕美中竞争下展开。

美国当然爱台湾，爱的是符合美国利益的台湾。