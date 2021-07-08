韩国秒接手辉瑞疫苗 台湾还在拨政治算盘

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

全球接种率超标的以色列，因现阶段疫苗过剩，希望能跟国际以等价互换的方式，将本月底到期的70万剂BNT/辉瑞疫苗释出。因时间紧促，加上条件严苛，被外界认为是不可能的任务，没想到，韩国火速与以国签署疫苗互换协议，这批疫苗已在今天运抵韩国。看到这个新闻，真是令人感慨，政府的灵活度与积极度居然可以有如此天壤之别，关键在于他们的考量只有人命没有政治，于是有了截然不同的结局。

以色列因为去年抢先布局砸重金购买辉瑞疫苗，议约的条件除了高价预购外，还答应药厂合作提供国民接种后的医疗资讯供数据分析，施打率得以领先全球。但他们并没有因此停下外购疫苗的脚步，今年初以高于市价数倍的金额抢购辉瑞疫苗。虽然近来以色列也遭遇Delta病毒攻击，决定开放青少年施打，不过因不少父母仍有疑虑，有高达130万剂分别在6、7月到期的疫苗面临无人可打的情况。另一方面，以色列也担心疫情会在秋冬大举回袭，仍继续争取下半年交货的同数量疫苗。

在几次碰壁后，就在外界以为这批疫苗即将到期报废之际，韩国政府高效率与以国达成协议，以色列认为，由于韩国有完善的冷链系统，且有把握在疫苗到期前完成70万剂的接种工作，韩国也承诺9月至11月分批寄回相同数量的辉瑞疫苗，双方一拍即合。这场及时雨，让目前正饱受Delta病毒袭击的韩国首都圈得以迅速展开施打作业，且多数用于最容易受到Delta病毒侵袭的年轻人，可以说是双赢局面。

韩国政府深知这是一场跟病毒赛跑的残酷战场，他们的积极度向来让人佩服，不仅去年在疫情爆发后不久，就展开大规模筛检，这也不是韩国第一次透过交换得到疫苗。韩国总统文在寅5月间利用美韩高峰会的机会，带着LG、三星、现代汽车等大老板飞往美国，给足美国总统拜登面子，不但用半导体换到了疫苗，更争取到莫德纳在韩国设立代工厂，不仅确保了韩国下一阶段疫苗供货的稳定性，更为韩国的生技业争取到升级的机会，展现了国家领导人的雄心与战略布局。

而且韩国能同时符合短期内接手并打完疫苗，最重要的是，还能跟有相同数量的辉瑞疫苗可以寄回以色列，这都不是一朝一夕达成，靠的就是过去一年多扎实的蹲马步及部署所累积的基本功。

反观台湾呢，过去一年多如何落后部署，只重大内宣不做实功，早已呈现在全民的眼前，无须赘语。不仅政府外购疫苗进度落后，还阻挠民间购买疫苗。

远的不提，最近外界关注企业购买BNT疫苗进度，几天前国台办表示，上海复星集团是“台湾地区”获得BNT疫苗的唯一洽购方，台湾有意愿的县市与民间机构可依照正常商业规则向该集团洽购疫苗。行政院长苏贞昌昨天就立刻表示，北京在这种时候还要来说嘴，贬台湾成为地区，还在谈政治。问题是，人家说的是普世认可的商业管道，蔡政府却像个在地上耍赖的小孩，从头到尾说嘴、谈政治的都是蔡政府，既缺乏远见，又充满政治算计，才会导致今天台湾疫苗短缺的窘境。

何况， 律师出身的苏贞昌难道不知道，两岸人民关系条例的全名就是“台湾地区与大陆地区人民关系条例”，第一条就是明订以此法来规范台湾地区与大陆地区人民往来并处理衍生的法律事件，称台湾地区才是对等，哪来的贬抑？

过去台湾与韩国从商业到棒球都有竞争关系，大家总说“好想赢韩国”，但从疫情这一仗，台湾早已被韩国狠甩不知几条街了。