撤兵阿富汗 是美国的调虎离山之计？

来源：联合新闻网

作者：汤绍成

今年9月11日，是911事件20周年纪念日，也是美国军队完全撤出阿富汗的最后期限，但大部分美军却已在7月4日撤离，而随着美军撤离的军事真空，再加上反对派塔利班势力的逐步扩张，让喀布尔的局势日益紧张。

从过去以来，阿富汗一直美中角力的战略要地，美军撤离后，中国大陆的角色会随之提高吗？

中国大陆希望通过一带一路战略，连接亚非欧三洲，并以4兆美元的成本提升全球影响力，而阿富汗是连接中东、中亚和欧洲的贸易枢纽，可以为中国大陆提供有利的战略基地。

在阿富汗和巴基斯坦西北部城市白夏瓦之间修建一条主要道路，是中阿谈判的具体项目之一，藉此阿富汗将正式加入中巴经济走廊，此价值620亿美元的旗舰项目，包括建设通往阿富汗的公路、铁路和能源管道，但却阿方一直受到美国与印度的阻挠。

美国撤军很可能导致塔利班掌权，自去年2月特朗普政府与塔利班签署和平协议以来，中国大陆官员也一直与该激进组织频繁接触，但塔利班不是唯一需要克服的挑战，阿富汗还有许多暴力来源，亲反政府的均有，因此，即使其项目得到塔利班的支持，中国大陆仍将面临极不安全的环境。

更进一步，目前两个指标性的讯息是，其一中国政府要求其国民离开阿富汗，这就表示当地即将爆发内战；以及1037名阿富汗政府军已逃亡至塔吉克，这也显示喀布尔政府已日益失控。

这可能会导致在阿富汗产生一个新的伊斯兰国，就像奥巴马总统在2011年决定从伊拉克撤军一样，而拜登总统撤出阿富汗的主要目的，就是将人力与财力抽调出来针对中国，但其效果如何，还须观察。

至少，美国在当地留下一个不定时炸弹，以转移北京对于其他事务的注意力。阿富汗内战有可能蔓延到邻国巴基斯坦，伤及中国大陆一带一路的建设，因塔利班强烈反对中国大陆运营瓜达尔港等项目。

同时，伊斯兰武装份子亦可能危及新疆，激发东突伊斯兰运动，还好新疆有职业训练营的设置，否则乱象不堪设想，作为对阿富汗战略的一部分，中国大陆也已启动了一些战略项目，包括在与阿富汗接壤的帕米尔高原，建设一座塔什库尔干机场。

再从另一角度观之，美国撤离阿富汗，可能为北京提供一个战略机遇，比如中方向塔利班提供价值数十亿美元的基础设施，以换取阿富汗的和平，但这仍是北京严峻的挑战，而除了外部的干扰之外，与阿富汗这些极端基本教义派的交往，也是极为不易的。

换句话说，美军撤离阿富汗，表面上虽然是中国大陆得利，但也可能是美国的调虎离山之计。

作者是政大国关中心兼任教授

