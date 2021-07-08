海地遇刺总统生前获美支持 执政被轰漠视宪法

来源：明报

加勒比岛国海地53岁的总统莫伊兹（Jovenel Moise）周三凌晨遭枪手闯入其私人住所刺杀身亡。海地今年初因总统任期争议，首都太子港和其他城市爆发大规模反政府示威，要求总统莫伊兹辞职。莫伊兹拒绝下台，又漠视宪法逐步扩大权力，被批评令国家重回独裁统治。有约100万名海地人聚居的美国，则支持莫伊兹所称其任期明年才届满，令抗议者大为不满。

除了5年总统任期应由2016年还是2017年计起的争议，莫伊兹亦被指滥权和独裁。人权观察指出，海地原定2018年举行国会选举，但因莫伊兹任期何时结束等争议，选举一直延期，莫伊兹2020年1月起完全以政令管治国家。他无视宪法规定，今年初颁布政令撤去最高法院多名法官职务，之后又没按宪法指引，自行任命替代人选。他还成立选举委员会及咨询委员会准备制订新宪法，原定6月27日举行宪法公投，但因新冠疫情延后。莫伊兹又计划取消总理职位，认为总理没经直接选举却获得太大权力，但在现行宪法下，总理向国会负责，总统无权撤其职。

任期争议社会动荡 示威不绝

在政局动荡及大规模示威下，海地社会在年初几乎陷入停摆。教育系统瘫痪、企业运作迟缓，代表国内法官的多个协会更呼吁成员罢工，“直至莫伊兹尊重海地的宪法及法律为止”。

除了陷入政治危机，这个美洲最贫穷的国家的黑帮暴力问题猖獗。公民社会组织Fondation Je Klere在2020年在一份报告指出，海地三分之一地方由黑帮控制，当地从没有真正自由选举，帮派对选举的政治影响力巨大。海地人权组织批评，海地大片地区由武装帮派把持，政府已无力控制。

海地反对派人物、前参议员拉托尔蒂（Youti Latortue）今年初表示，他们正等待美国承认莫伊兹的任期已结束，美国国务发言人普赖斯（Ned Price）2月曾表示，海地必须举行公正自由的选举，以恢复国会运作，但也称华府与美洲国家组织（OAS）立场一致，“新选出的总统会在莫伊兹2022年2月7日任期结束后继任”。

《经济学人》指出，现在约有100万名海地人居于美国，他们赚取的外汇支撑着海地经济，美国担心莫伊兹即时下台会引发混乱。