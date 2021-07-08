Google否认撤离香港　《华尔街日报》竟成标题党？

来源：香港01

01观点

《华尔街日报》周一（7月5日）报道，Facebook、Twitter和Google因私隐条例修订，而警告或会撤出香港市场。然而，代表多间科企的亚洲互联网联盟（AIC）回覆《香港01》时澄清，没有科企成员准备撤离香港，Google回复时亦引述联盟此说法。

政制及内地事务局5月向立法会提交文件，计划本立法年度会提交有关打撃“起底”行为的修订条例草案。局方建议私隐专员有权指示相关网络平台纠正“起底”内容，若对方未能证明有合理辩解未能依时执行纠正通知，即属犯法。

《华尔街日报》日前的报道指出，三间科技企业私下警告香港政府，如果如现在般修例，可能会停止在香港提供服务。细看其报道内容，引述的是一封由亚洲互联网联盟为代表，6月25日向香港私隐专员发出的信件，内容其实只得一句“科技公司避免这些制裁的唯一办法就是不要在香港投资以及提供服务”。

报道刊出后广泛被转载，在香港网上尤其引起广泛讨论，一时间“封网”呼声不断，有些人更表示担心以后只能使用内地的社交媒体平台。或许因为《华尔街日报》是美国大报，向来极具公信力，因此单是其报道的标题，已能起此效果。

议论内容被说成有意撤出

标题引人关注，并不代表与事实完全相符。亚洲互联网联盟其后澄清，致私隐专员的信函只是代表科企成员表达关注，并无提及任何企业的任何撤离计划。Google回应事件时亦转述联盟的回复，指无成员计划撤离香港，《华尔街日报》提及的Google、Facebook、Twitter等从无表示会拒绝在香港提供服务。

从亚洲互联网联盟公开的信件可见，所谓撤出市场的一句乃出现在第5页，该段落谈及的是科企子公司员工若要承担刑事责任的问题。其接着亦指出，若私隐专员公署或香港政府有意照原本计划修法，联盟则希望当局能解释其法律基础。由此可见，不但没有提及Google等个别企业的取态，而且亦难言有撤离计划，更似是以事论事的讨论。

从吸引读者的角度来看，《华尔街日报》这次的报道无疑是成功的。但其既具公信力，这次被其报道的对象公开否认及澄清，只怕也实在叫人感到意外。