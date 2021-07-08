中国监管金融市场的积极意义

来源：香港01

01观点

本周二（6日），中共中央及国务院发布《关于依法打击证券违法活动的意见》，示意对金融市场中包括场外配资、内幕交易等各种违规违法行为采“零容忍”政策。内地《证券日报》评论形容此举为对违法活动的“国家级围剿行动”。《意见》提及要加强对境外上市公司的信息安全主体责任，强化对它们的监管，这与日前疑因“偷步”赴美上市而被下架的“滴滴出行”手机应用程式似乎有很大关连。中国近来对金融市场的监管力度愈来愈强，包括腾讯、阿里巴巴等多间着名企业被点名存在问题而需整改，但这却也引起有不少人的偏见。

金融市场是高增值的产业，但同时也是极高风险的产业。2008年美国雷曼兄弟破产事件令信用危机进一步演化成金融海啸，足以见到金融市场有机也有危。负责任的政府不能只看到利益于前而置风险于不顾，必须同时做好监管角色，避免金融市场出现危机。内地近年来不断强化市场监管，并非因为意图打压金融市场，更不是针对个大企业作惩罚。反而是，中国政府愈发重视发挥金融市场的重要性，近年的政策不断导向居民储蓄由房地产走向金融资本市场，也积极做好准备对外开放金融市场。正正因为重视金融市场的发展，政府才应更加小心做好监管工作，避免市场变成“尾大不掉”的问题。

然而，不少人始终不认同中国强化金融市场的监管，一些人将强化监管联想成为政府想故意扼杀企业，是“共产主义”的表现。例如早前马云创办的蚂蚁集团来港上市被叫停，便有了中央想打压马云之说。又或者近来多间科企都点名垄断，就有人认为是政府想“收割”这些企业。另一类的人则普遍是市场投资者，内地的监管政策打击到某些企业的股价，可能令一些人的投资短期受到打击，引来投资者不满。总括而言，偏见往往将政策视为针对某些公司的行为的恶意行为，想当然地认为政府是要从中扼杀一些企业，而忽略了金融市场存在风险的现实。

查理芒格：中国压制马云是正确的

然而，放下这些偏见之后，中国对金融市场风险的管理却赚来了西方金融业界的赞赏。被称为股神巴菲特（Warren Buffett）拍档的著名华尔街投资人查理芒格（Charlie Munger），上月底都接受美媒CNBC访问时，就公开指他认为中国打压马云的行为是正确的，他指出马云希望涉足银行业却又回避监管的风险极大。他更指，虽然不是认同所有中国的制度，但他支持中国的金融监管制度，因为其能先发制人地介入市场过度投机的行为，更希望美国能仿效这种金融监管制度。

很明显，加强市场监管是防范风险的负责任行为，根本不关乎是“共产主义”或是“资本主义”的问题，实在没有必要以有色眼镜视之。中国正值开放市场的阶段，此时吸收了美国金融海啸的经验积极完善监管制度防范金融风险，虽然短期内可能对市场产生一些乱流，但无疑是为了中国金融市场的长远健康发展。

反之，查理芒格对中国监管的肯定，反映了美国市场正普遍面对着高投机性的风险。例如今年初美国市场出现了游戏驿站（GME）迫空事件，反映资本市场过度投机时而产生失去理性的后果。所幸的只是GME事件只属个别股票过度卖空，并未引起更大的系统问题。然而，无可否认的是，特朗普政府为美国金融市场去规管化刺激了美股上升的同时，也正在累积金融市场的庞大风险。金融市场的监管问题就好像，到底我们是视市场为“今朝有酒今朝醉”享受最后盛宴的地方，还是希望它能“稳定长久”。