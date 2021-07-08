美国的干涉主义与抽腿惯性

来源：中时电子报

中时社论

美军不告而别撤离驻守近20年的巴格兰空军基地，形同正式结束在阿富汗国的军事任务，这场被拜登总统称为“美国耗时最长的战争”，即将画上休止符。美国虽宣称将继续支持阿富汗政府，但美军撤出后，这个亲美政权还能撑多久，大有疑问。

美军撤离喀布尔 政权恐难撑

2001年爆发911事件，美军当年10月8日进入阿富汗，虽迅速击败塔利班政权，并在2011年击杀911元凶本拉登，此外，美国似乎没有任何收获。美军尚未撤离，塔利班民兵已攻城掠地，甚至警告北约，9月后任何留在阿富汗的外国军队都将被视为占领者，必须面对可能的风险。

美军在阿富汗这场“持久战”，远超过1980年代苏联入侵阿富汗的10年，苏联最终被这场战争拖垮。美军在阿富汗打了20年，在国家战略与地缘政治层次上等于空手而归。美国希望塔利班民兵不要支持卡伊达，但塔利班拒绝给美国任何保证，美军还没完全撤出，塔利班就不给美国好脸色，更不会给美国任何影响阿富汗局势的机会。

塔利班虽然在2001年就被美国领导的多国部队赶下台，但很快又恢复实力，并再次占领领土。美国决定撤军后，塔利班加速占领阿富汗军事据点、城镇和村庄以及主要城市周围，加剧了人们对塔利班可能推翻阿富汗政府的担忧。

塔利班早在2018年就绕过阿富汗政府与美国会谈，2020年2月双方在多哈达成和平协议，美国承诺撤军，塔利班承诺不对美军袭击。其他承诺包括不允许卡伊达或其他武装分子在他们控制地区活动，并着手进行阿富汗全国和平谈判。但在随后的1年里，塔利班持续对阿富汗安全部队和平民进行攻击。现在美国预备离开，塔利班全面出击，准备席卷全境。

这个景象并不陌生，1949年国共战争最后阶段，美国调停失败后放弃国民政府，有意转向与中共谈判，反而当时的苏联大使馆一路跟随国民政府从南京撤退到广州。从这里可以看出，美国的“干涉主义”从不言败，失败的是当地的政府，既然当地政府是扶不起的阿斗，美国选择抽腿，本就是美国外交政策上的现实主义。

听不懂坎贝尔的话 神仙难救

美国在1949年以后不再支持国民政府，台湾危在旦夕，如果不是1950年发生韩战，台湾能否保住到今天，谁都不敢打包票。同样的场景，也发生在1975年的越战，美军虽动员最先进海空军武力袭击北越，但地面部队抵不住小米加步枪又善于丛林游击战的北越军队。

美国最后决定撤出越南战场，当时美国国务卿基辛格和北越外长黎德寿在签订《巴黎协议》，但越南总统阮文绍拒绝签署。阮文绍的说法是：“基辛格博士，你得了解，美国是一个超级强国，可以对这份协议等闲视之，但我不可以。坏的协议对你们来说没有什么，失去越南对你们非但无害，还可能对你们的中国政策有利。但小小的越南不像你们一样用全球眼光来看这件事。对我们而言，不是在苏联和中国之间任选其一的问题，而是决定生死的问题。”

美国选择与北越签订《巴黎协议》因为对美有利，阮文绍却把它当成攸关越南存活的“生死协议”。《巴黎协议》签订的结果，正如阮文绍所判断，最终导致南越的灭亡。美国抽腿的历史经验一再重演，不能简单的用一句“从前种种譬如昨日死”来推卸，而是实实在在地摆在台湾人眼前的现实世界。

如今，蔡政府拥抱美国政府，已经热切到宁愿把美国国旗大大地挂到口罩上，只在猫脖子上绑上一支小小的中华民国国旗，蔡政府如此拥抱美国，难道不担心美国撤退史会在台湾重演吗？

如果依照民进党“头号军师”邱义仁和美国白宫印太事务协调官坎贝尔近日不约而同地说“美国不会支持台独”，蔡政府如果还要假装听不懂，台湾前途恐怕神仙也难救。