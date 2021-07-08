谁刺死了海地总统？六问海地危机

来源：新京报

作者：谢莲，栾若曦

当地时间7月7日，海地临时总理克洛德·约瑟夫发布声明称，该国总统若弗内尔·莫伊兹当天在家中遇刺身亡。

当天晚些时候，海地司法部门发布初步调查结果，莫伊兹身中12枪，左耳、右臂、左腿和脸部各中一枪，腹部连中数枪，身边安保人员均未受伤。袭击者使用的是5.56毫米和9毫米子弹。

约瑟夫7日宣布全国进入“戒严状态”，实施军事管制。此外，海地从7月8日至22日全国哀悼15天。

海地总统遇刺身亡，让这个本已陷入危机的加勒比海国家雪上加霜。

一问：袭击者是谁？

当地时间7月7日，海地通讯国务秘书弗朗茨·埃克桑图斯在社交媒体上发文称，暗杀莫伊兹的嫌疑人已被逮捕，随后国家电视台将公布更多信息。

据美联社报道，截至目前，海地警方打死了4名嫌疑人，并逮捕了另外两名嫌疑人。海地驻美国大使埃德蒙德（ Bocchit Edmond）称莫伊兹之死有“政治动机”。

当地时间7月7日，约瑟夫在声明中表示，莫伊兹是被一群不明身份的武装分子袭击并杀害，并指出全副武装的袭击者会说西班牙语或英语。而海地主要语言是海地克里奥尔语和法语。

随着调查进一步开展，袭击者的身份逐渐露出水面。

《迈阿密先驱报》获取了当地居民拍摄的事发视频，其中显示，袭击者有美国口音，还自称是美国缉毒局特工。

不过，海地政府高级官员指出，他们的身份应是雇佣兵。

埃德蒙德表示，此次刺杀由外国雇佣兵和职业杀手精心策划，他们假扮成了美国缉毒局的特工。美国缉毒局在海地首都设有办事处，协助海地政府展开反毒品项目。

美国国务院发言人内德·普赖斯指出，有关美国缉毒局特工参与其中的说法“绝对错误”。

美国正在协助海地调查，埃德蒙德指出，海地已经请求美国政府协助调查，并指出袭击者可能通过陆路或海路逃亡至多米尼加共和国。

对此，多米尼加共和国表示，目前边境地区非常平静，将关闭边境以保证该地区的安全。

二问：海地第一夫人情况如何？

在本次刺杀事件中，莫伊兹的夫人玛蒂·莫伊兹也身受重伤，并被送往医院进行治疗。此前，多家外媒援引海地媒体称，玛蒂·莫伊兹已因伤重不治身亡。

随后，埃德蒙德对此辟谣表示，“莫伊兹的三个孩子都很安全，玛蒂·莫伊兹的情况稳定但很危急。”他补充道，“我们正在努力把她送到佛罗里达州迈阿密接受治疗。”

据《迈阿密先驱报》报道，玛蒂·莫伊兹已被送往杰克逊纪念医院莱德创伤中心，目前还没有关于她病情的最新信息。

报道称，玛蒂·莫伊兹现年47岁，是妇女和女童权益的倡导者。

三问：海地将由谁接管？

总统莫伊兹被刺杀身亡之后，谁来接管这个拥有1100万人口，同时是西半球最贫穷国家之一的加勒比海国家？

据《华盛顿邮报》报道，由于海地一直处于政治动荡之中，莫伊兹之死预计将引发一场权力真空，导致该国政治局势更为混乱。

现任临时总理克洛德·约瑟夫在莫伊兹被杀之后，第一时间宣布接管海地，同时宣布海地进入“戒严状态”，呼吁民众保持冷静。

但分析认为，约瑟夫成为代理总统将受到质疑。

首先，约瑟夫今年4月14日刚被任命为临时总理，但因为海地议会无法正常行使职能，他并未正式宣誓就职。此外，就在7月5日，莫伊兹已任命前内政部长、神经外科医生亨利（Ariel Henry）为新一任总理，原定本周接任约瑟夫。

对此，约瑟夫在接受美联社采访时称，他和亨利沟通过三次，双方达成一致由他接管。他表示，亨利虽然被任命但并未上任，他才是在职总理。但亨利在另一个美联社采访中则表示，目前情况很复杂，但“我才是在职总理”。

其次，据海地法官协会主席莫林（Jean Wilner Morin）介绍，根据海地总统继承顺序，接任总统职位的应该是最高法院院长，但他近日因为感染新冠病毒刚刚去世。

除此之外，莫林表示，约瑟夫接替总统职位需要得到海地议会的批准。但由于原定于2018年的议会选举一直未能举行，如今的海地议会无法正常运作，因此并无法定机构确认约瑟夫的权威。

四问：海地政治乱局到底怎么回事？

海地此次乱局从6年前就开始了。

2015年，海地举行大选，以选出新一任总统，接任5年任期届满的前总统米歇尔·马尔泰利。莫伊兹在大选首轮投票中就胜出，但反对派指责选举存在舞弊，最终这次选举被宣布无效。马尔泰利2016年2月7日下台后，当时的参议长普利韦尔出任临时总统。

2016年11月，海地再次举行大选，莫伊兹再次胜出。当时，反对派依然不承认这一结果，但在美国施压下最终认可。莫伊兹于2017年2月7日正式就任总统。

海地总统任期5年，但这个5年到底该怎么算，海地国内意见不一。

海地反对派认为，莫伊兹的任期应该从前总统马尔泰利下台开始算起，也就是到今年2月就满5年。但莫伊兹和他的支持者则认为，他的任期应从2017年正式上任开始计算，因此到明年2月才到期。

据《洛杉矶时报》报道，今年2月，海地局势恶化。当时，反对派试图提名一位最高法院法官为临时总统。莫伊兹称这是“试图推翻政府并暗杀他的政变”，随后逮捕了数十人。

此外，海地原定于2018年举行议会选举，但因为政治纷争一直未能举行。这导致海地议会一直无法正常行使职能，莫伊兹只能通过下达政令来治理国家，他的执政合法性一直受到质疑。

据报道，海地原定于今年9月举行总统选举、议会选举和宪法全民投票。但很多海地人对莫伊兹政府组织选举是否合法提出质疑，认为此次宪法全民投票是莫伊兹为强化总统权力所举行的。

海地实行半总统共和制，总统和以总理为首的政府内阁分享行政权力。但在莫伊兹执政的4年间，他先后任命了7任总理。

五问：海地还面临哪些危机？

位于拉丁美洲加勒比海北部伊斯帕尼奥拉岛的海地，是西半球最贫穷的国家之一。多年来，海地饱受政治动荡、社会治安问题和人道主义危机的困扰。

根据联合国人道主义事务协调厅数据，在过去的9个月里，海地首都太子港有近14000人因暴力而流离失所。

6月，联合国形容海地首都太子港的帮派暴力事件已经严重到了“前所未有”的程度。

据美国广播公司（ABC）报道，人权组织“Fondasyon Je Klere”表示，海地有超过150个犯罪帮派，其中一些专门从事绑架活动。

《卫报》指出，敌对帮派之间为争夺地盘而发生暴力事件，或与警察发生直接冲突，导致贫困社区中数百户家庭放弃他们被烧毁或被洗劫的房屋，许多人只能留在体育馆或其他临时避难所，加剧了海地的人道主义危机。

海地国家人权保护网络执行主任Pierre Espérance指出，海地帮派控制了海地60%的领土，自2018年以来，在海地的贫困社区发生过12次大规模的屠杀事件。“帮派势力太大了，情况一直在恶化。”

非营利组织人权分析与研究中心表示，近年来，由于海地政治动荡、贫困加剧，犯罪行为常能逃脱惩罚，帮派组织在海地变得越来越强大。

许多人担忧，随着海地总统遇刺身亡，海地黑帮可能会利用海地的权力真空期扩大势力范围，进一步恶化海地局势。

今年6月17日，中国常驻联合国副代表耿爽在安理会海地问题公开会上发言指出，海地目前正处于一个“政治撕裂、经济困顿、社会动荡、黑帮横行、疫情肆虐、民不聊生”的危机之中，而海地政府和海地领导人对当前这种令人失望甚至绝望的局面负有主要责任。

耿爽表示，中方再次敦促海地当局和各党派领导人，停止无谓的政治争斗，结束贪腐滥权的局面，推进相关政治议程，为早日恢复国家稳定，重建社会秩序，实现经济发展创造条件、作出努力，不要一而再、再而三地辜负海地人民和国际社会的期盼与帮助。

六问：国际社会有何回应？

海地总统莫伊兹在家中被刺身亡的消息传出后，国际社会一片谴责之声。

据CNN报道，联合国秘书长古特雷斯7日在一份声明中对海地总统遭刺杀一事表示强烈谴责，呼吁海地人民保持团结、维持宪法秩序。世卫组织总干事谭德塞对莫伊兹被杀的“悲剧”表示震惊，同时对海地人民表示“深深的哀悼”。

欧美多国领导人也发声谴责，同时呼吁海地各方政治势力团结起来，为海地当前的危机寻找一条出路。“大赦国际”组织则呼吁对此次海地总统遭刺杀一事展开调查，同时对海地暴力升级表示担忧。

美洲国家组织谴责这是对“民主国家共同体”的一种“侮辱”。海地邻国多米尼加7日宣布关闭与海地之间的边境，同时向边境地区增派军队以观察局势。

据报道，约瑟夫呼吁国际社会对此次暗杀事件展开调查，并呼吁联合国尽快就海地问题举行安理会会议。

海地驻美国大使埃德蒙德则表示，联合国安理会预计将于当地时间7月8日就海地局势举行会议。“希望联合国将采取更多有力行动来强化我们的安全。因为现在它对我们来说真的是个问题”。