春苗行动雪中送碳 不是统战

《旺报》社评

中国大陆外交部今年3月推出“春苗行动”，为大陆海外公民、港澳台同胞、侨胞等就地注射冠病疫苗，四个月来已在160多个国家，为170万海外侨民接种疫苗，其中包括数千名台胞。疫情蔓延全球，各国莫不积极为国民施打疫苗，美国等一些富裕国家还把疫苗运到海外，供驻外人员及当地雇员接种，大陆更扩大到海外公民、侨胞，包括台胞在内，都能获得接种。

勿以统战视之抹煞其中的善意

冠病疫情不是一地一国的困境，而是全人类共同的挑战，只要地球任何地方仍有病毒肆虐，世界就不可能恢复正常运作，人类必须以全球视野看待新冠疫情，也需要更多的全球合作共同抗疫，任何有能力的政府、组织愿意提供援助，帮助世人脱离疫情都应正面对待。

从台湾的角度出发，多一个台湾人得到疫苗接种，就多一个台湾人受到保护，就多阻断一个病毒在台湾传播的可能，也有助于早一点建立群体免疫，让日常生活早日恢复正常。台湾疫苗不足，任何民众有机会在海外注射疫苗，不论何地、何类，只要是国际认证的疫苗，都是好事。既然他已在海外接种，台湾本地就多出一剂让本地人接种。根据国台办的新闻稿，至5月底已有6.2万名台胞在大陆注射疫苗。除长居大陆者外，许多民众对AZ疫苗缺乏信心，加上一些青壮年怕等不到国际认证疫苗，因而前往大陆接种。一些台侨旅居疫情较严重但疫苗短缺国家，也透过“春苗行动”就近注射，解决燃眉之急，可以预见将有越来越多的台湾人接种大陆疫苗。

民进党政府向来将对岸对台湾人的优惠或援助，一律以统战视之。我们不能说陆方对台胞的示好与协助没有半点政治动机，但也不应完全抹煞其中的善意。不仅在两岸共同血缘、文化的连结，这几十年来双方互动所建立的情谊，更是两岸和平宝贵的资产。无论在大陆或海外的台湾人，与大陆同胞互动时，都可以成为两岸和平的使者。疫情期间，许多台湾同胞有需要接种大陆疫苗，以降低染疫的风险，政府应视为两岸和平的资产。若将大陆协助台胞接种疫苗视作统战，不啻将接种大陆疫苗的同胞视作统战的接受者或统战的工具，让两岸和平的资产沦为怀疑和斗争的对象，叫人情何以堪。

政府恶言伤害的不只两岸关系

疫苗是救命的工具，具有急迫性，既然民进党立委可以捐赠陆制个人防护用品，又何必将陆制疫苗当作洪水猛兽。过去一年台湾疫情控制得宜，很难体会生活在疫区的人民，面临封城的不便以及担心染疫的恐惧，有的还要面对种族歧视的压力。在一些国家又不具身分可以优先接种疫苗，当地政府也采买不到疫苗，现在有机会可以以台胞的身分接种疫苗，有如天降甘霖，解救水火。生活在台湾的你我，也面临疫情爆发亟待疫苗的苦境，将心比心，应该为这些受惠“春苗行动”的海外台侨感到庆幸才是。

随着大陆国力日益增强，大陆对于海外侨民的保护和救助能力也在增加，未来类似“春苗行动”一类的护侨工作将有增无减。台湾对此类事件若始终抱持敌意，未必有利于台湾民众，甚至可能造成始料未及的伤害。2018年受“燕子”台风影响，日本大阪关西国际机场连接外界的唯一桥梁受损，机场关闭，机场近3000名旅客被困。大陆当地领事馆派出接驳车，协助旅客疏运，最后因为资讯混乱且被恶意解读，竟然逼死一位优秀的外交官。这样的敌意会让日后无论大陆官方或大陆同胞，在海外遇到需要援助的台湾同胞，会有更多的犹豫与迟疑，这对于外交资源有限的台湾来说，恐非民众之福。

对于大陆方面给予海外台湾同胞疫苗协助，政府就算没有感谢之意，也不必以统战冷言冷语对待，更不应该指使网军攻击出境注射大陆疫苗的台湾民众。所谓恶语伤人六月寒，政府的恶言伤害的不仅是两岸关系，也伤了台湾人民的心。

