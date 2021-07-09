20年阿富汗战争一无所获 美国的失败已进入倒计时

“香港01”国际分析

作者：茅岳霖

7月7日凌晨，阿富汗总统加尼（Ashraf Ghani）发表讲话，称喀布尔方面已经有“维持治安”和武装部队的“明确计划”，将要“站起来保卫阿富汗”。他的发言在塔利班发动全面攻势，美军抛下阿富汗国民军连夜溜走，导致后者成群结队逃亡塔吉克时显得很没有说服力。

就目前局面来说，阿富汗的问题可能暂时不至于不可收拾。到7月7日，伊朗外交部已经在德黑兰由外长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）主持了一场塔利班与阿富汗当局的政府代表会谈。这与此前中国与巴基斯坦推进对话的号召形成了吻合。

同日，俄罗斯国防部也宣布，一旦有事，将在塔吉克斯坦与阿富汗交界处派兵，以维持当地稳定，俄军陆军航空兵的直升机也已在塔吉克完成部署。但这一切已经与基本撤出阿富汗的美国关系不大了。这一切似乎正如俄罗斯防长绍伊古（Sergey Shoygu）所言：北约在阿富汗的20年并没有给阿富汗带来稳定，美国在阿富汗的失败，也已随塔利班“重启和谈”而进入倒计时状态。

根据美国《长期战争杂志》（Long War Journal）等资料统计，阿富汗战事在2021年5月1日后发生了翻天覆地的变化。

在5月1日前，阿富汗塔利班控制阿富汗全境34个省398个县中的73个县，阿富汗政府控制115个县，另有210个县处于拉锯状态。到7月7日，塔利班就已夺得196个县，阿富汗政府控制区只剩74个县。

从地图面积来看，喀布尔当局的实际控制面积甚至已不足国土的20%。这种局面对于从2020年10月开始在美国干预下，在卡塔尔与塔利班代表“和谈”的阿富汗当局来说，不免令人垂头丧气。

不可否认，阿富汗当局至今仍占据阿富汗境内的主要省会，喀布尔、坎大哈、昆都士、赫拉特等具备国际政治影响的大城市暂时都还没“陷落”，只是被塔利班重重围困。部分美军还在6月下旬驱逐了进入昆都士城郊的塔利班部队，向喀布尔当局展示了自己的能力。

但维持大城市的市民生活和机构运转终究需要大量的资金、物资和其他资源。阿富汗历经30多年战乱，经济破坏殆尽，缺少造血功能，严重依赖外援，缺少大城市治理能力、缺少足够资源的塔利班也因此选择围而不打，但这并不代表塔利班不会发动进攻。阿富汗国内的人心向背决定了他迟早会采取行动。

发生在7月6日的一件事就证明了塔利班政权在阿富汗的水到渠成。根据当地媒体披露，在夺取了巴达赫尚省26个县后，塔利班于7月6日派出四名代表前往中、阿边境的瓦罕县，在与当地代表拥抱握手后，塔利班即兵不血刃地取得了瓦罕走廊地区。这种近乎于“传檄而定”的夸张局面，证明了喀布尔当局的控制力，正随着美军的撤离而不断衰减。

当美军在7月2日深夜连夜逃离大本营巴格拉姆基地，放任塔利班、拾荒者劫夺350万件美军剩余财产，并把大量垃圾留给阿富汗政府军时，这种历史性的大逃亡充分展示了美国放弃阿富汗的决心。这对于多年来一直依靠美军的阿富汗国防军，无疑是毁灭性的打击。

事实上，塔利班在卡塔尔的谈判代表也发现了这个问题，并试图加以利用。根据路透社在7月5日的独家报道，塔利班方面称“最快将在8月向阿富汗当局提交一份书面和平提案”。这个时间表恰恰和美军撤离的方案形成了重合。考虑到美军即将在8月下旬完成撤离。这意味着塔利班的政治与军事攻势似乎已掐准了美军撤离的节奏。

随着华盛顿方面从6月24日开始为9000至5万名“美军合作者”加急办理签证，德国、土耳其、巴基斯坦、伊朗等国也先后关闭使领馆，美军在7月2日后又撤出了七处基地，塔利班方面计划提交的“和平提案”也大有可能在未来的一个月内因喀布尔当局的覆亡而找不到收件方，喀布尔当局难以避免的最终崩溃，也意味着美国自2001年以来在阿富汗的全部努力至此付之东流。