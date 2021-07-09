香港的大学不容再成恐暴温床

《星岛日报》社论

早前有凶徒在闹市刀袭香港警员，然后自杀身亡，网上竟流传大量赞颂“烈士”的讯息，更有人在现场献花致哀，惹来各方强烈指责，然而香港大学学生会评议会不顾众怒，于周三通过动议哀悼该凶徒，感激他“为香港作出牺牲”，公然给恐怖行动戴上神圣光环。此一举动既扭曲是非价值，违反道德伦理，也涉嫌触犯法律。港大校方随即强硬回应，对此强烈谴责，而港大校委会主席李国章亦表示，校方已邀请警方国安处介入调查，并审视会否开除涉事学生，上述做法实属合理和必要，因为大学两年前饱受“黑暴”摧残，校园不容再成为恐暴温床。

悼凶徒违道德激发极端思想

近日由官方到民间，斥责美化暴力的声音此起彼落，警告如不遏制此意识，将助长恐怖活动，后患无穷，但港大学生会评议会显然蓄意变本加厉，除了通过悼念动议，还举行默哀，并在社交媒体贴出图文，将英雄化恐袭的讯息广传，带有强烈煽动意味。

此讯息带出的思想，明显牴触社会是非价值。当日该凶徒意图刺杀警员，不论他的政治信念为何，用暴力伤害别人身体，甚至夺去对方性命，本身就是反人性、违道德的行为，如果那凶徒为了自己的诉求可以随便冷血杀人，竟还被奉为“义士”，将有更多人步其后尘，香港的道德秩序便会崩溃，变成腥风血雨之地。港大学生会评议会今次哀悼袭警凶手，可说是“违法达义”的升级版，其思维是，如为了“正义”目的，即使采取冷血凶残手段，也是合理，这与用人肉炸弹滥杀无辜的恐怖主义行径已无分别。

在法律上言，他们将恐袭正义化，等同鼓吹这种行为，加上将讯息广泛传播，更有煽动之效，已涉嫌触及《香港国安法》内条文的红线。港大校委会主席李国章指校方已邀请警方介入，相信国安处的调查方向正在于此。

校园仍留“余毒”防患必须严管

本次事件，反映黑暴在大学留下的“余毒”，仍未完全清除。回望前年动乱肆虐之时，校园激进思潮泛滥，引领成千上万学生走上暴力之路，而校方因怕受压，采取放任态度，对学生违法违规不加管束，让学生愈走愈激，把大学变成搞暴力革命的“九反之地”，最后中大与理大皆沦为战场，大批学生堕入法网，抱憾终身。

自《香港国安法》实施后，大学已渐拨乱反正，校方也改辕换辙，对激进学生违法行为作出严格规管，校园生活大致回复正常，但极端主义的火种仍遗留未灭，伺机复燃，本次事件正反映这潜藏的危机。

要防患于未然，校方必须持续坚守法治防线，严厉对待激进学生的越轨行为，必要时要求执法当局协助。只有这样，才可避免大学再成为恐暴温床，导致更多学生受害。