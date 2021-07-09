一年暴涨229% 中国海运到美国一个集装箱要近1万美元

来源：彭博社

作者：布伦丹·默里（Brendan Murray）

从中国向美国运一箱货物的成本涨到了近1万美元（1万3500新元），因全球最大的经济体持续加大进口力度。

周四发布的德鲁里世界集装箱指数（Drewry World Container Index）显示，一个40英尺集装箱从上海到洛杉矶的现货价格升至9631美元，较前一周上涨了5%，同比则飙升了229%。反映八条主要贸易路线的综合指数升至8796美元，同比上涨333%。德鲁里表示，预计未来一周运费还会进一步上升。

尽管运费飙升为马士基集团和中远海控等集装箱船运企业带来了丰厚的利润，但进口商也面临着更难消化的高昂成本。一些公司提高零售价格，加剧了令央行担忧的通胀压力，而同时疫情相关的供应瓶颈也在阻碍着经济活动。

美国贸易逆差扩大 5月规模升至纪录第二高位

从上海到鹿特丹，一个集装箱的运输成本在5月下旬突破了1万美元大关，而且还在继续上涨。德鲁里的数据显示，本周运费达到了1万2795美元，同比暴涨了近600%。

在疫情爆发之前，大多数航运分析师怎么也想象不到繁忙的亚洲至美国航线每个集装箱要收1万美元。 德鲁里的数据显示，在2011年至2020年3月间，上海到洛杉矶的平均运费为每个集装箱不到1800美元。

虽然来自美国消费者和企业的需求是运费飙升的原因之一，但集装箱短缺则是市场供应紧张的另一个原因。

跨太平洋东向航线的集装箱运力尤为稀缺，最近在中国南方一个港口爆发的疫情阻碍了进出口。与此同时，大量船只等待进入美国最大远洋贸易门户洛杉矶和长滩港的场景毫无消散迹象。

