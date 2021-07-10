“国家队”光晕之下不堪的真相

来源：台湾《联合报》社论

永龄基金会和台积电购捐疫苗历经波折取得台湾政府授权，最近传出，已与代理德国BNT疫苗的上海复星医药签约的消息。指挥官陈时中终于松口，承认与上海复星签约是“商业行为”。换言之，指挥中心绕了八个月，最后仍回到了“东洋模式”。这八个月，由于蔡政府反中意识形态作祟，平白耗掉了人民施打疫苗的大好时机，不仅使台湾沦为“疫苗乞丐”，更陷入严峻的疫情考验，完全得不偿失。

台湾“疫苗之乱”的两个源头，一个是反中意识形态，另一个是台产疫苗的本土民粹迷思。两个不务实的思维，也是违反科学、违反国际商业惯例的概念；最后不仅削弱了人民的健康防护，更拖累台湾与国际接轨的脚步。把发展本土疫苗产业看得比防疫、抢救人命重要，应归因于蔡总统和陈时中的错误决策，七百人因此死亡，他们难辞其咎。

蔡英文上任以来，不断标榜各种“国家队”的建立，以迎合并形塑新时代的“国家骄傲”。然而，这次把低阶的“口罩国家队”，和高阶的“疫苗国家队”混为一谈，完全是概念不清而产生的战略错误，并暴露其华而不实。放眼看去，在充满各种“国X国造”口号的国防产业中，也有许多类似的例子，尤以航太及造船产业为最。例如，2016年政党轮替后第一个翻案的军工政策，就是取消空军与意大利合制M-346教练机，改为研发“勇鹰教练机”；不幸，也因此延后两年交机。一年来空军连摔三架F-5战机，外界即质疑：若非政策转弯，三名殉职飞官可能已换新机，不致酿成悲剧。

台湾长期受国际边缘化之苦，近年经济竞赛又屡被邻国超车，民众心里充满忧虑和不甘。蔡政府以“自主”口号搭配绚丽文宣，打造“科技国族主义”，似乎疗愈了很多人的自尊。当“自制”成为“国家”战略的神圣任务，为了达成自制目标，甚至放弃某些外购或合造机会。从新冠疫苗到勇鹰机，政府都标榜自制的“救国”效果，并宣称可让产业在全球市场崭露头角。

然而，如果比较勇鹰与国际市场其他新式教练机的性能，或比较民众对台产疫苗与国际认证疫苗的接受度，都证明一个残酷的事实：台湾的技术能力还有一段长路要走。勇鹰机注定难以外销，台产疫苗不仅价昂，甚至未完成三期临床试验，接种民众无法顺利入出他国。我们不能说“国机国造”不重要，但不应该以国防空窗和飞官性命为代价。同样的，我们不能否认台产疫苗的战略价值，但为何要以人民生命和经济为赌注？

尤其，这类标榜配合“国家”政策或战略目标的“国家队”，有些只是民营企业，因此常被质疑执政团队与特定业者有特定的利益关系。无论生技、航太，或风电、太阳能，都曾出现政府付给业者远优于国际行情的价码，也都曾大吹大擂后拿不出成绩，更不乏绿营人士“插旗”挂勾或同室操戈的丑闻。

以台产疫苗为例，除了相关疫苗股价被炒高，连防护效果认证都企图打折处理，这有什么骄傲可言？以勇鹰机为例，从原型首飞到交付部队，我们预计只花十七个月，不到韩国T-50的一半，而美军T-7更要六年以上。如此追求速效，真的在乎军队的安全与战力吗？

蔡政府行政立法大权一把抓，并藉网军侧翼与媒体操控，打造出一言堂的舆论阵地，让各界跟着政府鼓掌叫好。如今人民生命面对威胁，才暴露出“国家队”光晕下的不堪真相：蔡政府用民粹教条遮蔽科学理性，用党派私利掏空人民健康与“国家”安全。