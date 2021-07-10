港高官饭局揣测多 开诚布公好过“挤牙膏”

来源：香港明报社评

香港保安局副局长区志光、入境处长区嘉宏、海关关长邓以海，早前出席私人会所饭局，涉违限聚令被票控，当局强调3人误以为饭局地点不受限聚令规管，并非存心违例，事后已缴罚款。违反限聚只涉及票控，属简单的法律责任，然而外界关注事件，可不止是3人“一时疏忽”触犯防疫规例，而是这场饭局究竟是什么回事。入境处长与海关关长为香港把守门户，更是国安委成员，若说这次饭局纯属“普通交际”，东家好客款待并无其他，如此规格的保安高官组合，亦难免容易惹人闲话。高官交际应酬，敏感度高一些，力求比白纸更白，可以避免误会。此次保安高官饭局，仍有不少疑团未释除，当局交代事件，透明度愈高愈好。

高官饭局违限聚 当局交代“挤牙膏”

高官饭局违反限聚风波本周初曝光，过去数天，当局交代如“挤牙膏”。明报根据匿名投诉，向当局求证。警方最初仅证实，早前就一宗企图强奸案，拘捕一名男子，调查期间，警方发现湾仔一间餐饮业务处所，3月初曾违反限聚令，并向9人发出定额罚款通知书，至于保安局、入境处、海关方面，要么没有答覆查询，要么“没有补充”。及至报道刊出，惹来议员及公众关注，当局才有更多回应。入境处长和海关关长承认当日在场并被票控，已缴交5000港元罚款，未几保安局副局长区志光亦“自我引爆”，透露当日有份出席饭局，其余说法跟处长关长大致相同。3人强调当晚饭局未有涉及任何刑事案件，以后出席活动会加倍谨慎，但未道歉。

事隔一天，保安局再出来“补充”一些细节，提到3人当日获邀出席火锅晚宴，误以为地点属私人地方，不受限聚令规管，“3名官员承认有疏忽及敏感度不足，就事件致歉”。防疫限聚，人人有责，上至高官下至一般市民，当然都应该遵守，昨天保安局的解说，以“一时疏忽”为主调，潜台词是3名高官并非有心违反防疫规定，既然罚款已缴，事件应该告一段落。违反限聚有心或无意，某程度是信者恒信、不信者恒不信，再多争拗纠缠，恐怕也是各说各话。可是这次饭局风波，外界关注的不仅是违反限聚问题，而是饭局本身。

综合已知材料，3名高官当日乃是应邀赴约，席上至少有一人为内地民企在港高层，由于警方合共向9人作出票控，意味当晚至少还有数人在场进餐。谁是这场晚宴的东道主？为何会邀约3名高官？饭局所为何事？在场还有哪些人？对外界而言，这些仍是未解之谜。一般来说，主人家安排饭局，若非联谊交际，就是有所为而来，当然这绝不等于背后必有不可告人之事，东道主可能只是想谈谈事情，交流意见。根据保安局说法，当晚饭局是“普通社交聚会”，意味饭局并非以公务性质为主，那么下一个问题就是，3名高官为何答应赴会。

保安局表示，3人因为工作需要，经常要跟社会各界联系，这当然是事实，不过入境处长和海关关长作为香港门户执法机构领导者，加上负责政策的保安局副局长，如此重量级的保安部门高官组合，出席一个小围饭局，外界难免会问，这场“普通社交聚会”如此“大阵仗”所为何事、3名高官齐齐赴约是否有必要性。

高官要有敏感度 行事谨慎免闲言

别人邀约诚意拳拳，不代表非赴约不可，有些时候，说句多谢，礼貌婉拒，可能更为明智。官场腐败文化，必须时刻警惕，根据《防止贿赂条例》，接受款待不算收受利益，但《公务员守则》提到，公务员必须避免接受过分奢华或慷慨的款待。前廉政专员汤显明因为宴会交际逾度，以及收受礼物纪念品等，惹起不少风波，律政司最终以证据欠充分为由，未有提出检控，惟高官交际应酬，确须自持自重，以免闲言闲语。3名保安高官所出席的晚宴饭局，地点为一间高级私人会所，会员非富则贵，昨天保安局所作的“补充”，强调晚宴菜式只是“一般火锅食材”，不过局方同时亦提到，晚宴由主人家付款，当局不知道晚宴金额，外界对饭局是俭是丰，容易有各种想像，流言四起对3名高官并非好事。当局交代更多详情，可以减少外界揣测。

高官日常处事，无时无刻都要保持敏感度，力求比白纸更白。港区国安委职责重大，入境处长、海关关长等都是委员会成员，中央许以重任，所有成员都要格外留神，谨言慎行，克尽己责。高官交际应酬，应该向上级报告交代，保安局回应饭局风波，表示晚宴属社交活动场合，所以不用申报。保安局应该说清楚，风波曝光前，当局是否知道有此饭局。根据警方说法，企图强奸案发生在另一场所，与饭局无关，有关案件进入司法程序，理应不会妨碍当局交代饭局详情。避免外界揣测，最佳方法就是提高透明度，外界对饭局疑窦已生，当局清楚说个明白，定比“挤牙膏”式交代好。