美中为拜习会创造有利条件

来源：台湾《中国时报》社论

白宫国家安全会议印太事务协调官坎贝尔6日明确表示，美国“不支持台湾独立”，接着白宫又紧急删除一则秀出“中华民国国旗”的推文，时机敏感，引起高度关切。最近一段时间，华府弥漫“偏离一中”的论调，北京怀疑美国的一中政策“空洞化”，台北则以为一中存有灰色地带，坎贝尔与白宫的动作是否在为10月美中领导人的“拜习会”创造条件，国安单位应有超前思维与部署。

坎贝尔是拜登中国政策团队中的“鹰派”，也是坚强“友台”人士，他说不支持台独格外引人注目。其实，在他这场“亚洲协会”的视讯对话中，有关台湾的谈话主要在展现对台湾的尊敬，支持台湾的国际参与，强调美国必须维持两岸“微妙且危险”的平衡，因为维持台海的和平与稳定是美国“极为重要的利益”，也是国际社会的深切利益。

各界的关注焦点集中在坎贝尔的“我们支持与台湾的坚实非官方关系，我们不支持台湾独立”，凸显当美陆战略对抗初步交锋就选择最敏感、困难、没有妥协空间的台湾问题，反而把台湾推上火线，成为推动美陆关系的最大障碍。华府许多专家对这种没有必胜把握的零和博弈，以及极端作为导致一中政策松动感到忧虑。

美陆战略竞争的第一阶段是确认、了解彼此的利益及底线，经过近6个月的测试，美陆最根本的歧见显然是台湾问题，美方关切中共对台湾的胁迫、骚扰，陆方质疑美国利用“台湾牌”做为抗中杠杆。坎贝尔公开表态不支持台独等同保证不挑战中共的“一中红线”，而习近平百年党庆谈话，亦重申中共“和平统一”方针不变。假如美中能搁置台湾问题争议，未来无论是竞争、对抗或合作，双方在基本共识之上，不但继续维持、发展双边关系，更可完成攸关强权竞争、重建世界秩序的“拜习会”。

美国希望趁10月G20高峰会举行“拜习会”，坎贝尔透露乐观讯息，他说，双方正在评估，“我的期望是不久就会有某种形式接触”，暗示了美陆高层官员可能先行会面，为拜习会预作安排。大陆外交部发言人汪文斌也表示，一中原则是中美关系的政治基础，盼美方同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定发展。这某种程度正面回应了坎贝尔的谈话，应有助缓和美中高度紧绷的情势。

政府失能才是真正危机

近日许多学者专家开始反思美国全面反中，是否符合国际现实与美国利益。参议员桑德斯警告，在外交政策上，以零和博弈组织全球抗中，或许会适得其反，关键的冲突不是发生在国与国之间，而是在国内。民主如要胜出，决胜之地不在传统战场，而是要证明民主制度比威权主义更能提升人民的生活品质。

国立新加坡大学李光耀公共政策学院院长马凯硕进一步指出，美中竞争真正不可避免的是在经济，真正的竞技场不在外部场域，而是美国内地，谁能照顾好50%的下层人民，谁才是赢家。

拜登的经济振兴、纾困、基础建设计划、家庭与教育倡议，就是要以雄厚的国内实力地位及竞争力因应中国的挑战；中国大陆长期设计规划的“建成小康社会”，解决绝对贫困问题，及全面建成“社会主义现代化”也反映出同样思维。换言之，尽管美中战略竞争本质不变，仍可在对抗、竞争及合作中找出平衡点。

民进党政府的对外关系完全依赖美国，在反中、仇中操弄下，认定美陆对抗将稀释美国的一中政策，符合台湾的利益，拜登政府公开宣示一中政策不变，不支持台湾独立，已戳破了民进党一厢情愿的幻想。事实上，台湾与美国类似，真正的危机来自政府治理能力，特别是冠病疫情反扑，政府抗疫机制形同瓦解，台湾走向财富差距扩大，社会底层民生凋敝，社会动荡不安，政府威信荡然无存，即使美国力挺也难以挽回颓势。

未来3个月将是美中战略竞争的新阶段，任何关键性发展都将冲击两岸关系，台湾却仍深陷在疫情泥沼中，将自己的命运交由强权对抗决定。