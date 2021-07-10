美不挺台独的重大战略讯号

中共建党百年庆典释出对台强势促统的讯号后，民进党核心幕僚邱义仁日前表态“台独不是台湾人自己可以决定”，仅仅两天后，美国政府印太事务协调官坎贝尔又代表拜登政府首度公开表达“不支持台独”的立场。这绝非只是对习近平“七一”讲话的回应，背后更折射出拜登政府对中战略由攻转守的态势变化。

坎贝尔有关“不支持台独”的表态，并没有改变一直以来美国对台政策的核心精神，但回顾近年来美方对台表述可以发现，美方往往会依据当时与中国大陆的关系，突出或强调对台论述中某一部分的概念。例如克林顿、小布什政府着重强调“反对片面改变现状”的表述，就意在警告当时中共在1995年高调对台军演、2005年起草订立反《分裂国家法》等动作。

有别于奥巴马时期美陆台形成良性互动的大三角循环，特朗普政府执政后，为了因应朝野一致遏制中国大陆崛起的共识，以及配合对中贸易战等强硬政策，美方首次将原本不公开的“六项保证”与一中政策、《台湾关系法》并列，纳入美对台公开论述体系之中，当时的国务卿蓬佩奥甚至即兴喊出“台湾不再是中国一部分”的措词，但很快又重申四平八稳的官方表述，避免让中共武统师出有名。

拜登政府虽然放弃了特朗普富有侵略性的对中手段，但核心理念上仍是意在限制中国大陆的军事实力和国际影响力。拜登上台伊始，尽管很快与大陆国家主席习近平通话、在阿拉斯加与中方会谈，释出改善美中关系的讯号，但实质上仍对北京采取攻势的外交作为，且比特朗普政府更注重多边协调、软硬兼施。

拜登开辟了四条对中战线：第一条是传统的意识形态人权战线，美方接续特朗普任内开始操作的维吾尔议题。第二条是印太战线，美方将台海稳定写入美日韩声明，又将香港议题纳入G7峰会，积极协调“五眼联盟”国家为港人提供庇护。第三条是联欧抗中战线，美方力阻《中欧投资协定》生效，切断欧中经贸连结。第四条是偕俄制中战线，拜登史无前例地当面向普京表达共同因应中国威胁。

拜登政府对中攻势的最高峰，莫过于6月G7领袖峰会前后。但实际效果如何？最先出现破口的是“偕俄制中”战线，媒体披露早在“拜普会”后，俄驻美大使就当面向中方“通气”，6月28日习近平与普京视讯会谈，决定延长《中俄友好条约》，对外展现出中俄互信不会被美国见缝插针的自信。7月5日中法德领袖视讯会谈，法德均表态力促《中欧投资协定》早日生效，至此拜登的“联欧抗中”战线溃堤。

拜登对中的四条战线中，联欧、偕俄两条已被中方破解，印太战线只有日本积极响应，而原本美国制衡中国在南中国海影响力的最得力的伙伴东协，因急需走出疫情而更依赖大陆，深陷变种病毒的印度更是自顾不暇。至于以新疆为主轴的意识形态战线，则流于政治作秀，没有实质制衡力。

因此，重申不支持台独、恢复与北京经贸沟通、为首次美中元首峰会营造友善氛围，这就是拜登上台透过近半年的摸索，对中从战略攻势转向战略守势的重要讯号。

（作者：苏泳霖，台湾智库研究员）