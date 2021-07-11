台湾失业恶化 疫苗是唯一解方

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

台湾疫情爆发，主计总处刻意把5月份失业调查时间往后延了两周，以掌握疫情对失业冲击的最新状况。结果不出所料，失业率由4月的3.64%跳升到5月的4.11%，这是蔡英文上任五年多以来最高的失业率。而造成这么高的失业率主因就是爆发严重疫情，在三级警戒下，许多服务业包括餐饮、观光、会展、交通等都受到严重打击。

同时，放无薪假的企业家数增加到1,883家；无薪假人数6月达到13,626人，其中服务业人数为11,570人，占整体无薪假人数的84.9%。服务业可以说是受疫情影响的重灾区。

另一方面，先进国家施打疫苗的速度很快，经济逐渐解封，而带动全球经济逐渐复苏，从而带动经济成长与国际贸易；也因此进一步带动台湾的出口成长。依IMF估计，全球经济成长率将由去年的-3.5%回升到今年的5.5%；同时，全球贸易量成长率也将由去年的-9.0%回升到今年的 8.3%。在全球经济与贸易快速回温的情况下，台湾今年的出口表现更是亮丽，上半年出口成长率将可达到三成左右。所以，现在台湾是一个标准的K型经济，对外部门表现亮丽，对内部门则是哀鸿遍野。

除了失业率上升到4.11%之外，另外还有两个指标令人担心，一个是每周上班时数不足35小时的非典型就业人数，暴增到5月的79.2万人，增加了60.3万人之多。此一数据显示无薪假的问题远比统计上的数据要严重得多。另外，劳动参与率由4月的59.2%明显下降到5月的58.8%，这表示还有许多劳工因为找不到工作根本就离开就业市场，这些人就是所谓的“怯志工作者”，因为这些人不再出来找工作，因此就不被计算成失业人口，也会低估了失业率。

此外，失业率是属于落后指标，在经济衰退之后，失业率才会逐渐浮现。因为6月整个月都处在三级警戒的情况，预期6月的失业率将会更高，再加上6月以后，大专与职校的毕业生将会陆续投入职场，而这种季节性的失业问题，今年将会更为严重。

面对这么严重的失业问题，疫情又未完全过去，因此三级警戒将再延长两周到7月26日，但考量到服务业及就业劳工的生计，政府采微解封的方式，让民众喘口气。我们必须指出，台湾的服务业绝大多数都是中小型企业，面对一至二个月的客源消失或许还可以撑一下，但是如果拖到三、四个月，可能就会有更多的中小型服务业要面临歇业，到时失业人数可能会增加更多，这是政府部门必须仔细衡量的。以美国为例，去年4月疫情对经济冲击最严重的时候，其失业率曾经高达14.7%。台湾内需产业占比没有美国高，但是台湾服务业就业人口占总就业人口的六成，因此对于失业人数仍有决定性的影响。

最后，施打疫苗则是更积极的解决方式。施打率提高，即可解封，内需恢复活络，这是拯救台湾经济的唯一解方，因此加速取得与施打疫苗，不但可以拯救台湾人民的性命，同时可以解决经济问题。从国际的解封经验来看，经常为了救经济而提前解封，但是因为没有施打疫苗，结果导致疫情又起，始终无法解决问题；最终还是需要经由施打疫苗才能达到全面解封的目标。现在台湾也同样面对“病死或饿死”的两难抉择，所以大量取得疫苗应该是政府当前的首要施政目标，这是再清楚不过了。

