没有堡垒的要塞：北京在阿富汗的新挑战

来源：联合新闻网

作者：张竞

美军开始逐渐撤离阿富汗，阿国内部情势，正如各方原所预估，动乱冲突升温，权力架构重组。

但对国际社会以及周边国家来说，美军撤离阿富汗后，整体区域战略情势，是否将因此改观，才是真正关切重点。至于阿国内部情势如何变化，只要不会向外扩散，影响到自身利益，其实各方基本上都会保持观望，不会乱淌浑水。

尽管国际社会存在着某种幸灾乐祸不切实际之诡异期望，认为美军从阿富汗抽身后，中国大陆新疆与阿富汗接壤，因此势必首当其冲，受到动乱情势影响。

抱持此种想法人士，多半本身对于中国大陆，原本就存有负面观感，因此在未能理解整个地缘战略要素，更不知阿富汗与新疆接壤交通途径“瓦罕走廊”(Wakhan Corridor)之行路艰难，就粗糙自以为是地做出臆断。

尽管目前已有讯息指出，塔利班发言人对外喊话，希望争取中国大陆继续在阿富汗投资，同时亦承诺愿意对相关人士提供安全保障。

但是目前中国大陆还是在动乱情势发展未见明朗前，呼吁国民先行离境，各项投资规划方案暂缓进场，既有营运项目若有安全顾虑，亦可暂缓作业。

中国大陆对阿富汗未来政策走向，其实将取决于下列三个问题；

首先是阿富汗动乱情势，是否存在着跨境传播可能性？其次则是要检讨阿富汗是否为落实一带一路发展战略，无法忽视与回避必经之途？最后则是美军撤离后，当美国经济援助不再投入后，中国大陆企业在阿富汗营运，是否还存在足够获利诱因。

只要阿富汗内部各个政治派系不与疆独组织挂勾，同时亦与可能暗中支持疆独之土耳其政府存在着矛盾。而且由北方联盟所掌控之瓦罕走廊，亦无法成为接济疆独恐怖活动输运交通管道，在新疆与阿富汗社会客观条件完全不同前提下，阿富汗动乱亦无跨境蔓延条件，中国大陆原则上不会轻易让本身搅进阿富汗动乱之中。

其次再就一带一路发展战略来说，阿富汗并不具有高度营运获利商机，更非向西迈进发展关系必经之地，对于中巴经济走廊稳定运作，阿富汗内部动乱，亦存在着明显距离。

整体说来，阿富汗虽具有古丝路沟通东西之盛名，但是时空条件递移后，一带一路就算跳过阿富汗，所差真是有限，因此北京自然是有条件对阿富汗保持相当程度隔离，避免无端惹火上身。

然后就要谈到北京在阿富汗经营投资问题，过去多年大陆企业在阿富汗境内所获基础建设商约，究竟是谁在出钱，其实大家都心知肚明。美国撤离之后，以阿富汗本身所具实力与社会、资源条件，能否支持此等投资诱因，其实很快就会见真章。

诚然国际社会还是相当担心，阿富汗种植鸦片已有死灰复燃现象，未来是否还是会影响全球反制毒品，对于他国社会治安产生影响。其实就中国大陆来说，只要这些问题能够顺利防堵，不会跨境蔓延，对其造成治安问题，原则上北京亦不会干涉他国内政，跨越过境去越俎代庖，希望把问题解决到正本清源。

阿富汗情势动荡加剧，中国大陆面临挑战，但应不至于像许多人无谓想像到达极度严重地步，只要从前述三个面向进行思考，应当就能让此项战略议题更加明朗。

作者是中华战略学会研究员