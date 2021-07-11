美高官对华吹暖风 走不出冷战旧迷思

来源：明报

明报社评

有美国“亚洲沙皇”之称的白宫印太事务协调专员坎贝尔（Kurt Campbell），上周二在一场座谈会上表示，美国和中国可以和平共存，两国关系不应被视为“新冷战”；他还表示，美国会维持坚实的美台“非官方关系”，但不支持台独。这番话被解读为为中美关系吹暖风，有意缓和双方的敌对气氛。不过，中美紧张关系会否因这一番“好话”而趋缓，两国关系能否走出“新冷战”迷思，都需时间检验。从最近美国传媒一篇有关中国的乌龙报道看，两国要跨越大国争锋的“修昔底德陷阱”，不容乐观。

美传媒报道导弹发射井

摆乌龙显示迷思仍严重

6月30日，美国传媒引述情报消息称，在甘肃省玉门发现100多座洲际导弹发射井，显示中国正扩充核武能力。惟内地传媒几日后发文辟谣，称文中所指的导弹发射井其实是风力发电机，从刊出的卫星照片看，所谓“发射井”排列密集，明显不合常理，其中一张相片写明“甘肃玉门风电厂”（Yumen Gansu Wind Farm），却被一众美国研究人员和传媒记者编辑们“忽略”了，可见美国部分人的冷战迷思严重。

6日在出席“亚洲协会”（Asia Society）视像座谈会时，坎贝尔声称，他相信美中可以“和平共存”（co-exist peacefully），但承认这一挑战对两代人都是极其困难的。他说，华府希望中国认清，“印太足够大，可以容纳两个大国”（The Indo-Pacific is big enough for two great powers），这似乎是和应中方过往“太平洋足够大，容得下中美两国”的表态。不过，坎贝尔仍指摘“中国的雄心超越了这一点”。他声称，一个非常自信、决断的中国，想在全球舞台发挥主导作用，已经全然不顾美国的看法，并且亟欲重塑亚洲的运作体系。至于美国总统拜登与中国国家主席习近平何时举行首次峰会，坎贝尔的答案是，双方不久就会有“某种接触”（some sort of engagement）。

坎贝尔曾任奥巴马政府的亚太事务助理国务卿，其当年的继任者拉塞尔（Daniel Russel），在同一场合指，目前美台关系逐步“官方化”，势必“掏空”（hollow out）美国的“一个中国”政策，他向坎贝尔发问，对台湾“爱多少才叫爱太多”？坎贝尔答道，“我们支持与台湾坚实的非官方关系，我们不支持台独。我们充分了解这个议题极具敏感性。”这番回应，在台湾引起很大反响。

美国不支持“台独”的表态，在多名总统任内都出现过，通常都是在台湾表现“冲过头”，危及美国利益之时。现在，美国在完成整合G7、北约等盟友之后，又与俄罗斯举行了峰会，正加紧从阿富汗撤军，与伊朗谈判，在拜登政府的全球外交布局中，朝鲜半岛和对华关系是最大的“缺口”。偏偏最近，日本副首相麻生太郎、副防相中山泰秀的“美日保台论”，以及民进党对大陆的强硬态度，都令亚太紧张情势一触即发。美国在此时出言“不支持台独”，似乎是为“跑过头”日台政客“踩煞车”，为台湾划下红线，以防其在两岸冲突中拖美国落水，影响美方“战略模糊”的弹性。

坎贝尔称不支持台独

并非意味放弃台湾牌

但这并不意味华府放弃用“台湾牌”来牵制中国，只是不希望棋手反过来被棋子骑劫，绝不意味着美国支持两岸和解统一；只有不统不独不战，才最符合美国的国家利益。正如台湾有评论所言，“美国当然爱台湾，爱的是符合美国利益的台湾”。

综合上述言论，可见坎贝尔不愿用“新冷战”定义中美关系，显示华府高层在理性上知道，中美关系与冷战时期的美苏关系截然不同。冷战的最大标志是泾渭分明完全对立的两大阵营，当下，中国并未举起反美大旗，更无组织反美阵营之意；美国倒是想组成对华统一阵线，但却心有余力不足，队伍松散、阵容不整。世界贸易、产业结构，与冷战时区别极大，美中两国我中有你、你中有我，若一方强用冷战战略，只会削弱自身中长期竞争力。然而，经过近3年的博弈对峙，中美双方都完成了造势动员，凝聚了国内共识，加深了敌意。美国理性上可能还想实事求是，心理上却无法接受中国继续成长，惟手段上已经黔驴技穷，除去局部战争，冷战时期对付苏联的招数都已经试完，面对新的竞争对手，只能沿用旧的意识形态。渐行渐远是战略方向，缓兵之计只是战术调整。因此，对中国来说，对美国既要听其言，更重要的是观其行。

坎贝尔或真有意为紧张关系暂时降温，但又放不下对华居高临下的身段，例如声称美国面临的挑战，将是提出一项“为中国提供机遇”的战略，云云，似乎浑然不觉，自从3月中美阿拉斯加对话后，中美关系已不再是美国单方面可以定义的了，中美峰会举行与否，条件也不再是美方可以予取予携的了。