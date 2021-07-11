拜登推72项反垄断倡议 科技巨擘当其冲

来源：明报

美国总统拜登周五（9日）签署一项涵盖范畴广泛的行政命令，提出72项反垄断倡议，涉及十多个政府机构，寻求推动美国经济的市场竞争，限制企业主导特定行业，以免消费者、工人和小企业陷于不公平的劣势。行政命令将提供路线图，促使政府部门可介入反制企业合并等其他损害竞争或抬价的做法，外界相信亚马逊和微软等美国科技巨擘将首当其冲，并会寻求阻碍具体规管措施落实。拜登强调，没有竞争的资本主义“不是资本主义，那是剥削”。

白宫表示，自1970年代以来，新企业成立的速度下降将近50%，因为大企业使拥有好构想的美国人难以进入市场。在党内进步派极力推动下，民主党将竞争政策和反垄断执法列为政治议程的关键部分，主张联邦政府应做更多，以维护健康和具竞争性的市场。今次的行政命令便是其一重点行动，提出仔细计划处理拜登政府视为各行业问题所在的范畴，横跨日常消费者关注事项以至最前线的新议题（例如首度提出针对网络平台的反垄断规管）。

这项行政命令酝酿已有数月，其内容并非硬性命令，而是提供路线图，促使政府机构对企业合并以至其他可能扼杀竞争、推高价格或减少产品选择的商业做法，采取反制措施。按照白宫上述指示而最终提出的规则或监管措施，势将招至美国顶尖企业的极力反抗，或需好几年才能最终解决。

非硬性命令 涵科技农业交通业

“资本主义没有竞争就不是资本主义，那是剥削。”拜登正式签署行政命令前发言称：“没有健康的竞争，大玩家可以随心所欲改变和收费，以至随心所欲对待你们。”

白宫今次出手的目标行业除了科技业，还包括农业、医护、航运和交通业，其他焦点还有当局指控会限制薪金和流动性的劳工做法。具体政策规划包括建立加强审核企业合并的政策（尤其是占主导的网络平台）、支持引入加拿大的学名药来压低处方药物价格，以及促使联邦贸易委员会和司法部加强反垄断指引来避免雇主合谋压制薪酬等。白宫又会按行政命令成立竞争委员会，由国家经济委员会主任狄斯（Brian Deese）主持，负责监察行政命令的执行情况。

共和党人在个别范畴上同意措施，尤其是在科技行业，但他们与部分商界组织不同意美国存在广泛的经济集中（economic concentration，指少数企业占据行业的大部分经济活动）问题，批评拜登政府基于错误假设来推出政策，或令美国经济生产力受损。

共和党人批拜登政策或损生产力

由多名企业行政总裁组成的商业圆桌组织（Business Roundtable）主席兼总裁博尔顿（Joshua Bolten）也称，他们关注行政命令的潜在影响或会损害而非提升美国的竞争力。代表科技界高管的组织TechNet则警告，行政命令或危及消费者享用的免费通讯服务和网上内容阅读。