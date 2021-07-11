美国应从撤兵阿富汗中学会放下干预别国的虚伪

来源：香港01

01观点

继去年年底美国去塔利班组织讲和之后，今年4月美国总统拜登决定开始陆续从阿富汗退兵，而其他跟随美军进驻阿富汗的盟国也陆续表态跟随。今周四（8日），拜登正式宣布美军将在8月31日结束在阿富汗的驻军任务。

为这场花费美国国库近2万亿美元，引致2,500多美军死亡、超过十万个阿富汗平民伤亡的战争，他作出了这番总结的话：

“我们达到了我们的目的，这是为何当初我们去到那里（阿富汗）。我们不是来这里进行国家建设的，而只有阿富汗人民才有权利和责任去决定他们的未来和以及他们如何运作他们的国家。”

对于熟悉美国近年外交与军事的人而言，拜登的这番话就像冷笑话一样，令人哭笑不得。首先，美国及其盟军在阿富汗打击塔利班恐怖主义有很大的贡献，这固然是无可否认的事实。然而二十年的付出终究扭转不了塔利班在当地的势力基础，从美国宣布撤出阿富汗后，塔利班已快速控制阿富汗超过一半的地区，可见火种尚未熄灭。美国到底达到了怎么样的目的？

放下目的不谈，更令人觉得啼笑皆非的是拜登的下一句话“我们不是来进行国家建设”的。这几句与美国过去几十年的具体行为表现，有着天南地北的差距。拜登不可能不知道过去美国频繁地利用国力、情报机关与军事实力干预其他国家的建设，“指导”其他人民该如何运作他们的国家。一方面，美国利用国力对其他被认为对美国不利的国家施加外交与经济制裁等压力；另一方面，美国的情报体系渗入一些国家煽动颜色革命，加上军队在外的强力支援的手法，推翻反美政府并扶植新的亲美政权。

每个国家应走自己的路

美国这种干涉主义，既有意识形态上的因素，也有现实利益上的因素。意识形态上，自19世纪西方社会殖民全球开始，白人优越论的想法植根西方国家的精英。他们认为西方国家有“白人责任”（white man burden）教化未西方国家如何达至文化与现代化。加上过去数十年美国在单极霸权的推助下，这种“美国责任”更是在政治精英中流行。而现实上，美国干涉他国当然不是单纯为了“教化他人”。美国的国策是通过不断将自己的政治制度传播到他国，令更多国家于意识形态上与美国趋同，而他们通过帮助他国建立亲美政府，又可以得到实际利益。

在累累往绩之下，拜登说出这番话，到底是虚伪地为退兵作自圆其说，还是真心地希望改变美国过去多年的国策，尊重他国人民的权利，还是不得而知。布林肯于今年3月3日曾公开表示，曾经反省过去的行为指美国不会再以武力试图推翻专制政权并传播民主，因为这么作不单没有作用，还为民主和美国带来负面名声，这似乎反映美国也在反省过去的行为。不过同时，美国近来对中国的态度却是“讲一套、做一套”。美国不断标签中国为极权国家，又有否尊重大部分中国民众支持中共执政的现实？又何尝承认过中国人民有选取自己道路？如果美国果真想证明知道知错了，必须先从放弃将自己一套强加于他者身上做起，追求与中国等政制不同的国家达至和而不同。