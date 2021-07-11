美不支持台独 是希望维持台海现状？

来源：中时电子报

作者：邵宗海

“美国将持续反对两岸任何一方片面采取改变台海现状”，这是在两岸甚至包括很多关心两岸关系发展的国家，都能耳熟能详的一句外交或政治术语。

但是到底这应该怎么诠释，就会发现各方的解读可能会对不上边。特别在台湾，或与美国是盟友的一些国家，都认为这句话的原意应该是在“保护台湾不受到到中国大陆的军事攻击”。可是在说词上，明明提到是“两岸任何一方”这个主词，怎么外界的解读会只顾及到中国大陆这一方对台湾产生威胁呢？

首先这种错觉的造成，最早来源可能是来自于1979年《台湾关系法》制定之时，在文中“政策的判定及声明”的第二条说明“美国的政策”里，其中第4项的条文就有这样一段文字：“任何企图以非和平方式来决定台湾的前途之举─包括使用经济抵制及禁运手段在内，将被视为对西太平洋地区和平及安定的威胁，而为美国所严重关切。”

从此之后，历任的美国总统及其涉外的官员，大概都会朗朗上口在重覆提起这段精彩的用语，或许他们的用词不见得一致，但至少都带有《台湾关系法》在制定之时这项条文的精髓。

而且嗣后也不只是美国总统或官员才会如此表达，一般的社会也有如此的表态：譬如说，美国共和党在2016年的全国代表大会上就提出这样立场：“继续基于《台湾关系法》的规定，我们确认雷根总统在1982年给予台湾的六项保证。我们反对任何一方采取任何单方面行动改变台湾海峡的现状”，又譬如说，即将任满离台的美国在台协会郦英杰处长2019年3月4日在史丹佛大学就“《台湾关系法》40周年及其意义”这个题目演讲时，也论定“美国将持续反对任何一方片面采取改变台海现状的行动，包括任何诉诸武力或其他形式的胁迫手段；换句话说，现状应受到保护。”

于是，问题就开始产生疑惑了，就“美国将持续反对两岸任何一方片面采取改变台海现状”这句话而言，理论上其对象指的应该是“两岸”才对，但读了上面引述美国各方的说法后，好像保护的对象都是台湾，所阻挡的威胁均是来自中国大陆，遂引发了一种揣测：这是不是只针对中国，而不是台湾。当然不可否认的，以军事实力而言，中国大陆对台湾的军事威胁确是真的远超过后者。

而且，郦英杰在在史丹佛讲的：“反对任何诉诸武力或其他形式的胁迫手段，而现状应受到保护”这句话，其中“现状”应该是什么？而“其他形式的胁迫手段”又是什么？

直至白宫印太事务协调官坎贝尔7月6日在亚洲协会的视讯会谈时，一度高调说出“不支持台湾独立”。据他自己说，这句话不只是对中方说，同时也对台湾及其他盟国作如此的表达。当然坎贝尔如此论述，有人因而很难断定美国在印太战略布局上，到底是积极的支持台湾防御大陆进攻，还是“有条件”地对台支持？但对作者来说，坎贝尔没有像传统性的提到“美国将持续反对两岸任何一方片面采取改变台海现状”，并相反于“过去多针对中国”，但现在终于有所平衡，也把矛头对向台湾，因为他说“我们充分认识、理解到这涉及的敏感性，维护台湾和平与稳定是一种危险的平衡。”原来，“其他形式的胁迫手段”，也有台湾宣称台湾独立会让中国大陆遭遇到形同“胁迫手段”的威胁。

坎贝尔也指出，美国对台战略的第一个明确声明是确保和平稳定，不只是私下保证，也公开警告；其次是依循《台湾关系法》，确保美国在西太平洋的能力，以因应地区现况遭受破坏。严格来说，这不就是希望台海现状的维持？可否就可这样说：美国不支持台独，就是希望维持台海现状？

作者为澳门理工学院名誉教授