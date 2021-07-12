美国及台湾的“傲慢与偏见”

《联合报》“名家纵论”

作者：苏起

最近美国从阿富汗撤出最后一支部队；拜登印太总监坎贝尔首次表示“不支持台独”；邱义仁告诉陈水扁，“台独非台湾人可自己决定”。这三件相距半个地球的事有个共同的源头，那就是廿多年前美国与台湾同时盛大上演的“傲慢与偏见”连续剧。美国现已幡然悔悟，准备改推新戏。台湾却仍执迷老戏，不知自拔。

在世纪之交，美国小布什总统以少数票入主白宫。他代表的“新保守主义”意气风发，力图大展身手。他们认为克林顿虚度了苏联崩溃后美国独大的战略机遇期。美国既是唯一超强，实不必在全球过于忍让，该出手就出手。历史又已证明民主制度绝对优越，故应把它推广到更多国家。

德国前驻美大使依申格（Wolfgang Ischinger）在回忆录透露，他曾劝美国国安顾问赖斯（Condi Rice）不要幻想伊拉克强人海珊垮台后，民主会在伊拉克落地生根。不料她竟回答，“我们曾教你们德国人，还有日本人，怎么建立一个民主制度。为什么伊拉克做不到？难道你是种族主义者？”

这种“傲慢与偏见”很自然在九一一事件后把美国带进阿富汗及伊拉克的泥淖，长达廿年脱不了身。等清醒发现中国大陆趁机崛起时，已悔恨莫及。

二战以前美国很少发起战争，只在别国打得精疲力尽时，才以援军之姿进场收拾它们挑起的战争。二战之后作为“世界警察”，美国既发起也结束战争；除朝鲜战争与越战外，常常都能速战速决。这两段时期美国就像西部牛仔片的英雄人物，跃马进镇除暴安良后，踏着夕阳潇洒远去。

不幸的是，深陷阿伊泥淖后，美国竟也沦为发起却结束不了战争的国家。烽烟再起时，“世界警察”状似声色俱厉，实已无心劳师动众多管闲事。譬如，受“阿拉伯之春”激励而走向民主化的诸多中东国家（如埃及、利比亚），除了突尼斯外很快全部回到专制，甚至长年内乱，给欧洲制造无数的难民。美国却完全消极被动，不惜美欧关系因此恶化。俄国并吞克里米亚，介入东乌克兰战事，成功干预叙利亚内战，美国仍再三袖手旁观。奥巴马严正宣布，如叙利亚动用化武就逾越红线，必严惩不贷。第二年真的发生了，白宫照样冷处理。特朗普四年更是只吵架不打架。类似例子，不胜枚举。

按照心理学著名的“悲伤五阶段”理论，目前针对“东升西降”新世局，美国集体心理似已跨出“震惊与否认”的第一阶段，正在“愤怒”的第二阶段，并滑向“讨价还价”的第三阶段。拜登的内部革新与盟友关系重建，以及坎贝尔的最新讲话，部分都是为美中未来的讨价还价铺路。至于何时进入“沮丧”与“接受”的第四、五阶段，只有时间能证明。

台湾的问题比美国大，不但自己仍沉浸在“否认”阶段，还陶醉于美国的甜言蜜语，看不到它的新行为模式。

台湾的起点是李登辉的“傲慢与偏见”。李当时深信台湾的经济（大陆的四分之一）、军事（大陆战机基本不出海）、与外交实力已到出头天的地步。他还独排众议，坚信大陆必将很快崩溃，故不必过虑。最重要的，他自认在台湾内部已打遍天下无敌手，政策自可任我行。所以直选仅一年就迫不及待把总统制改成“准皇帝”制，并推动“两国论”与缩小“中华民国”领土范围的修宪。

陈水扁与蔡英文基本上承续了李的未竟之志。廿年实践证明，民进党的台独神主牌，即使只“做而不说”，就已让台湾陷入永不止息的争斗，民众感情撕裂，经济由龙转蛇，国防虚有其表。如又做又说，后果更难想像。

同样源于“傲慢与偏见”，美已顿悟昨日之非。我们希望邱义仁身后也有其他民进党人士开始反省。但关键仍在干纲独断的蔡总统是否执着她钟爱的“两国论”而不动如山。