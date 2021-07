美国等投入30亿美元的环阿富汗公路：塔利班重返权力之途

香港01“国际分析”

作者:周萱

在拜登政府4月正式宣布阿富汗撤军时间表时,美国情报界大多预测塔利班将在两年内击垮政府军,这正是美国当年撤离越南后西贡的沦陷时长。但塔利班攻城略地速度超出预期,其在5月1日(也即特朗普政府承诺的撤兵日期)发起大进攻以来,实控地区就翻了一番,打下全国半壁江山。美国情报界因此迅速将阿富汗政府剩余寿命下调至六个月。或者更戏剧些,在拜登特意选定的9月11日撤军日,美军前脚刚走,塔利班后脚攻陷喀布尔。

尽管华府可能心理上感到难以接受,但其实塔利班的推进速度并不那么让人意外,毕竟其已在近年大致掌握了阿富汗的交通大动脉,也即美国主导的、斥资30亿美元(40亿5300万新元)重建的环形公路(Ring Road)——这条长达2200公里、连通了阿富汗东南西北主要城市的高速公路,曾被视为美国重建阿富汗的代表之作,但它最后实际上成为了无尽消耗美军资源和生命的死亡之路,以及塔利班重返权力之路。

从“生命线”到“通往地狱的路”

要想富,先修路。这一放之四海而皆准的道理对于没有出海口、三分之二国土都是崎岖山区的阿富汗来说尤为重要。当美国2001年发动阿富汗战争时,美国国际开发署估计该国仅存80公里铺好的公路,此前美苏在50至70年代为拉拢该国而初步援建起的环形公路,早已在苏联10年入侵期间被炸得所剩无几。因此,当美国着手推动阿富汗国家重建时,首要任务就是重修环形公路。

由于阿富汗约三分之二民众和农田都位于环形公路50公里辐射范围内,道路建成后能显著方便中央政府管理地方、人口流动、商业发展和军事移动,更重要地是,修路还可创造出大量工作机会,防止民众倒向塔利班怀抱。

曾在阿富汗负责重建工作的陆军指挥官勒格里(Larry LeGree)就曾指出,如果塔利班和盖达组织支持的叛乱分子每天能得到5美元,他就会付给一个修路工5.5美元,他相信许多叛乱分子会因此放弃战斗,加入修路行列。美国前总统小布殊更简洁有力地指出,“阿富汗道路的尽头就是塔利班的源头”(Where the road ends in Afghanistan, the Taliban begin)。

但美国明显过于乐观,低估了塔利班的生命力。其中最典型例子就是连接北方首都喀布尔和南方第一大城坎大哈的东北至东南段环形公路,在2003年底竣工之时,美方盛赞这是一条联通南北的生命线,但随着小布什政府同年将重心转至伊拉克战场,正好也被打退至与巴基斯坦接壤的东南边境山区的塔利班战士,就将这条公路当做发起反击的前线。

尤其是在塔利班从2006年起重整旗鼓,并大量运用从伊拉克战争借鉴到的简易爆炸装置(IED)后,喀布尔-坎大哈路段爆炸不断,这条“生命线”迅速有了“通往地狱的路”的别名,令过路者胆战心惊。这不仅有效地打击了国际联军和政府军,也迅速削减了民众对于政府能保护自身的信任感。

另外,交通要道的修成也加速了塔利班的移动,一项基于维基解密2010年泄漏出的阿富汗战争档案的研究就显示,塔利班2004年至2009年的活动范围呈现出沿环状公路扩张的地理特点,尤其是在南部的坎大哈省到赫尔曼德省路段攫取了大量地盘。

成塔利班重新壮大的财源

更让美国始料未及的是,环状公路还成了塔利班重新崛起的重要财源。当塔利班2006年起在普什图人为主的阿富汗东南部扩张时,其攫取的赫尔曼德省也正好是该国罂粟盛产地区。在国际援助重公路、轻农业建设的情况下,因大量农田和灌溉系统(这在干旱的阿富汗尤为重要)被毁而难以种植粮食的农民,便或主动或被迫地转向罂粟种植。

一项研究指出,罂粟种植区在通车后,一年后种植面积平均增加650公顷,三年后平均增加900公顷。这些毒品生意自然成了塔利班的重要财源。据《卫报》报道,塔利班2008年就从鸦片贩运中获利4.25亿美元,春季收获的鸦片让他们有足够的资金从村庄招募新的战士,从而发起“春季攻势”。

除此之外,塔利班还有更轻松的赚钱方式。《环球邮报》(Global Post)一份2009年的调查报告就揭露,国际承包商为减少死伤,倾向于在塔利班活跃地区向其交保护费。例如东部霍斯特省(Khost)到帕科蒂亚省(Paktia)一段仅仅103公里的高速公路,美国承包商向一名与塔利班旗下“哈卡尼网络”有密切关系的中间人每年缴纳至少100万美元保护费当这条公路历时整整12年才落成时,最终造价膨胀至每公里310万美元,是美国开发署预计阿富汗公路普遍造价的17倍,相当于拿美国纳税人肥了塔利班的腰包。而在路建成之后,塔利班还可对来往乘客收取保护费。

总之,在奥巴马政府2009年对阿富汗增兵之前,塔利班的活动范围已从边境山区蔓延至全国半数地区,尽管环状公路当时已修好九成,但外界大多意识到,在腐败无能的阿富汗政府及军警力量无法保卫道路的情况下,这些公路并非美国设想的那样通向繁荣稳定,而是在无穷无尽消耗资源,并间接帮助了塔利班重返。

提前奠定的胜利

虽然奥巴马的短暂增兵一度严重打击了塔利班的崛起势头,但国际社会为了撤出阿富汗这个无底洞而不断减少援建资金,也限制了政府提供公共服务的能力,让民众越发感到无法获得实惠。等到美军从2014年起大幅撤退、转向抗击ISIS的战场时,塔利班就迅速再次冒头。

其中一个重要的转折点就是塔利班对环形公路北段的影响力显著增加,也使其得以渗透进由少数民族为主的北方地区——此地在塔利班1996年至2001年的执政期间都未落入其囊中。在2015年的北部大省昆都士省战役中,塔利班通过切断昆都士至喀布尔段公路以阻止政府军增援,一度攻陷了昆都士省首府,尽管在国际联军空袭下塔利班只守住该地15天,但这已能充分证明塔利班在北方实力大涨。

此后的发展便是塔利班在拉锯中不断扩张,尤其是在去年2月与美国达成历史性的和谈协议,该组织在美国基本停止空袭的情况下迅速推进,对环形公路的掌控力显著增加。通过严禁政府军队和雇员通行,塔利班逐渐将政府军逼退入大城市内,严重削弱了中央政府对地方的掌控力,多省首府也沦为孤立的岛屿。

北方昆都士省议会主席阿尤比(Mohammad Yousuf Ayoubi)今年4月底就描述道,“不管我向哪个方向开车,都会在四公里内遇见塔利班的检查点。”德士司机帕什顿(Nafi Pashton)还指出,驻扎在南部公路沿线几个基地的阿富汗军队因担心遇上塔利班哨站,拒绝离开防御工事,只能拜托的士将补给品传递给下一个政府哨站,但敏锐的塔利班战士有时会扣下物资。在这种补给线时有时无的情况下,许多政府军根本已无战意。

另外,塔利班还通过严格管理道路及维护秩序,也减缓了生活在其地盘之外的普通民众的恐惧心理。许多报道都指出,塔利班规范收取过路费,并对缴纳者发放全国通用的凭证,因此不会出现像政府检查点层层盘剥的情况。许多司机还反映,塔利班控制的高速公路基本上没有犯罪,因为他们不允许土匪在其领地活动,反而是在政府控制的地区,由于军警害怕离开他们的驻扎地,以至于有许多小偷抢劫司机和乘客。

在这种业已控制交通动脉、缓和了普通民众恐惧的背景下,塔利班相当于提前奠定了胜利,该组织从今年5月发起总攻后迅速拿下大片区域,还出现政府军提前逃跑、不开一枪就拿下地盘的例子,也就不那么令人奇怪了。这条美国等国投入了30亿美元的环形公路,最终成为了塔利班重返权力之路,不得不说是一种讽刺。