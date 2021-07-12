美国霸权衰落，对世界意味着什么

来源：环球时报

作者：黄仁伟

很多人把“美国霸权衰落”和“美国衰落”混在一起，认为美国没有衰落，美国霸权也没有衰落。按照美国人的定义，霸权是行使世界政府某种职能的超级强国。哪个国家在无政府的世界中扮演世界政府的角色，这个国家就是霸权国。霸权与一个国家的综合国力相关，但二者内涵并不完全一样。很多认为“美国霸权没衰落”的朋友，是用综合国力的概念来界定霸权的概念，混淆了这两个概念。美国的国力更加强大，国力强大的时间远远超出它霸权维持的时间。霸权衰落和国家衰落是两回事，本文讨论的是美国霸权衰落。

美国人也常常把美国衰落和美国霸权衰落混为一谈。当前美国人说的美国衰落，实际上是在说美国霸权衰落。美国人从奥巴马政府时期就开始担心美国的衰落。2001年“9·11”事件、2008年国际金融危机，以及2020-2021年的新冠疫情危机，是三个下行的时间节点。美国决策层非常清楚，自身霸权的衰落已经是进行时。

美国对自身霸权衰落的恐惧和对中国的担心结合在一起。不管中国如何解释自己不会取代美国的霸权，美国仍然执拗地认为：你现在是“老二”，目标就是要做老大。担心自己失去老大地位和担心中国成为老大的结合，这是美国战略发生重大调整的根本原因。

美国战略转变对中国的含义具有两重性。首先，我们不能低估这种战略调整对中国造成的压力和威胁。最主要是美国对华战略定位的变化。华盛顿把中国定位在头号战略竞争对手、主要战略威胁，以及国际秩序最大的“修正主义”国家。这三个定位把中国放在从来没有过的历史高度上。他们将动用主要战略资源来遏制中国，而且这会是长期不变的战略目标。

在此背景下，中美关系自然发生质变。1972年尼克松访华以来、1979年中美建交以来、1990年代初邓小平南巡以来的中美关系，都不能与当前及未来的中美关系进行类比。历史上的对美策略已不足以应对美国对中国的战略改变。对于美国可能对中国的围攻和打击手段，许多善良的人还没有做好相应准备。尽管如此，中国还是要讲和平崛起，坚持和平发展道路，同时对美国反华势力的极端行为要有充分准备。

中美战略竞争的方式和特点发生根本变化。这种战略竞争是全要素竞争，包括政治、经济、军事、文化、社会等所有领域的全面竞争。用美国官方的话来说，就是“全政府”即美国政府的每个部门都要和中国竞争。同时又是制度性竞争，这关系到美国霸权的合法性问题。对于中美竞争性质的这些变化，我们必须有清醒的认识，有足够充分的准备，才会在竞争中占据有利位置，取得战略主动。

拜登政府把中美关系分为竞争、对抗、合作三种模式。美国人很清楚，竞争是第一位的，如果竞争出现对美不利的局面，就不惜走向对抗。合作是第二、三位的，合作服从于竞争，合作是竞争的一个手段，包括气候合作也是一种竞争手段。中国方面多次呼吁美国合作抗疫，这是人类安全的唯一选择。但是美方坚持不合作，而且对中国展开“追责溯源”，企图借此掀起新一轮反华浪潮。

由此而来，中美之间出现新的竞争焦点。比如针对中国高技术领域的“小院高墙”策略，企图掐断中国获得高技术的供应链。又如美国接连针对“一带一路”出台“蓝点”“B3W”等基础设施计划。有意思的是，这些计划以价值观标准为导向，却没有足够资金投入。一个是在技术领域压住中国的高度，一个是在基础设施领域锁住中国的广度，二者恰恰暴露了美国霸权衰落的薄弱环节。

随着霸权的衰落，美国同中国的竞争越来越依赖第三方的参与，即建立比西方盟国体系更大的“反华统一战线”。这个词美国早在五年前就用过，现在开始做了。华盛顿的策略是利用一切同中国有矛盾的国家，集中力量打击中国。最近拜登的欧洲之行，集中体现了美国的意图和行为。结果依然是画饼充饥、望梅止渴。美国霸权衰落背景下的“反华统一战线”不可能成功。连坎贝尔也不得不承认，美国打不赢一场新冷战。

中美战略竞争最终是两国国内治理能力的竞争。中美都力图把自己的内部问题解决得更好，同时要看对方能否解决自己的问题。这就是外部竞争转化为内部竞争，是一个非常具有挑战性的问题。美国意识到自己的问题解决不了，只能竭力把中国内部问题转变为中美战略竞争的工具。因此，美国干涉中国内政的动作将趋于激烈，我们对此要做充分估计。

美国霸权衰落，对我们意味着什么？其一，国际体系和全球治理会发生深刻变化。美国不再能承担这么多全球义务，它会放弃许多旧领域，在很多新领域美国跟中国在同一起跑线上。这些旧的和新的全球治理领域，美国顾此失彼，存在着中国的某种机遇。

其二是全球经济的重新组合。美国虽然还是“老大”，但它的比重将进一步下降，中国所占比重将进一步上升，赶超美国GDP总量的时间比原先预料的要短。如果再加上汇率因素，这一时间还会短些。目前，世界增量的25%来自中国；如果中国经济总量达到美国同等水平，那么世界经济增量的40%将来自中国。这是我们最大的王牌，因为总量和增量将决定很多国家不愿意和中国为敌，更不愿意追随美国和中国摊牌。“反华统一战线”将更加支离破碎。

其三是美元的国际地位正在下降，甚至会发生动摇。一旦美元地位发生动摇，对中国也将是危机，因为我们有巨大的美元资产。但这同时也是机遇，世界货币体系将会重组。而且美国在数字货币的规模和技术上已经落后于中国，这是另一个机遇。

其四是技术链、产业链、供应链、资金链等的重组。这次疫情尤其大大加速了这些链条的重组，本来我们担心它们从中国撤离，回到美国，现在证明它们回不去、也撤不出。国际产业链的重心还在向中国方向移动。