德语媒体：奉行现今的对华政策 德国会输掉

来源：德国之声“媒体看中国”

中国机械制造业如何赶超德国，成为了出口冠军？德国还有没有机会重新将第一的头衔抢回来？德国《经济周刊》（Wirtschafts Woche）本周六刊登的一篇采访中可以找到答案。TRUMPF德国通快集团Machine Tools 总经理迈尔（Stephan Mayer ）接受该媒体采访时对此进行了分析。他对中国的机械行业非常熟悉，曾担任中国区总裁负责通快集团在中国的业务，他认为冠病疫情加速了中国赶超了德国的速度：“我相信，冠病大流行使整个事情加速了大约半年的时间。我们这里的速度放缓。不过疫情并非是引发这个趋势的根本原因。与此同时，我们也看到欧美恢复了强劲的增长，但中国的增长势头仍然强劲。”

德国为何失去了机械设备世界出口冠军的称号，中国是否用更为便宜的机器抢占了德国市场呢？迈尔表示：“从数量上来看，中国肯定是大规模赶上德国，许多地方甚至已经超过了德国……这个结果并不让人感到意外。以折弯机为例，为了符合欧盟规定，我们制造要花费20%的成本。中国的机器虽然也采用了很多技术，但那20%的成本就省了。进一步的成本节约方式包括用更简单的部件，更便宜的劳动力成本。当然，不需要遵守欧洲安全标准的那些国家会购买来自中国的便宜机器。”他补充说，中国机械产品大多普及在非欧盟国家。不过中国的机器往往只能实现某些功能，而德国的机器功能更多，也更复杂。

不过迈尔保持着乐观的态度，虽然中国这次是第一，但德国也有机会将头衔抢夺回来：“我确实相信，我们可以再次赶上中国。然而，我们必须重新思考并在许多方面做出努力，在所有层面。例如，我们必须能够提供更简单的机器，更仔细地观察各个国家的市场，了解那里真正需要什么。我们德国工程师能够制造的完美机器，这并不等于，在所有市场上这都是一个正确的解决方案。我们必须满足客户的需求。”

“奉行现今的对华政策，我们会输掉这场战斗。”德国《图片报》周六刊登的一篇文章开头部分援引欧盟议会外交委员会主席布罗克（Elmar Brok）如是写道。布罗克认为，人们现在对北京听之任之。

文章接着举出多个例子：“到2020年底，中企已经夺走了274家德国公司！然而，在中国，德国投资者却受到外资持股比例之限。中国正在触及德国经济的核心部门。以机械工程为例：68家公司，其中包括关键企业、专利持有者和世界市场领导者都被已经被并购。”

标题为“不能让它们再落到中国手里了”（Das darf China nicht mehr in die Händekriegen）的文章写道，柏林虽然怀疑中国在德国进行了大规模的经济间谍活动，但还是像对待一个正常的贸易伙伴一样对待北京。《图片报》援引英国诺丁汉大学欧中关系问题专家傅洛达（Andreas Fulda）发出警告：“我们必须保护我们的核心部门，不让这些领域受到中国和俄罗斯的影响。教育、技术、卫生、水、能源、交通和信息技术必须是禁区。”