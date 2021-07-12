巨富太空竞赛 圆梦想拓数亿市场

《星岛日报》社论

英国富豪布兰森一马当先，抢在美国超级富豪贝索斯之前，成为历史上首位乘搭私人太空船上太空的平民，也开启了私人企业太空旅行生意的大门，一般人也有上太空圆梦的机会。布兰森抢先升空，要为其维珍银河公司提高知名度，争的不止是名声，更是太空旅游和高速太空飞行这盘巨大生意的实际利益，这也是巨富们纷纷抢缰展开太空竞赛的真正原因。对中国而言，也要考虑如何为内地企业创造条件，让他们也加入这场太空竞赛。

布兰森昨晚乘坐旗下航太公司维珍银河的太空船，飞上太空遨游一个多小时，期间还有数分钟处于无重力状态，成为首架搭载平民上太空的飞船首批乘客，开启平民上太空的历史先河。

登太空商业化力争早着先鞭

布兰森说太空之旅是他儿时的梦想，相信也是不少人的梦，但过去进入太空只是专业航天员的禁脔，一般人都难以染指，现在布兰森也可登天，告诉世人上太空再不是梦。此因太空船过去都只是政府巨额投资建造，但近年多个英美超级富豪都大手投资航天事业，建造火箭及太空船，且成绩突出，现在更让一般人都有机会进入太空，标志太空旅行商业化迈出了重要一步。

本次创举还有一个戏剧性情节，就是英美两大富豪争先跑出。原先亚马逊创办人贝索斯上月初宣布，他将乘搭其创办的蓝色起源公司的太空船，在7月20日升空，成为首艘搭载平民进入太空的私人太空船，但布兰森本月初突然宣布抢先贝索斯九天，即昨天率先升空。

其实竞逐用私人太空船载平民上太空的，不只这两大富豪，还有另一美国巨企老板，即特斯拉汽车公司创办人马斯克。他拥有的航天企业SpaceX年初已宣布，将在今年9月载平民上太空，相信亦是因为SpaceX的载人计划，才驱使布兰森和贝索斯要争在本月飞天。

布兰森本次要领先其他两家公司升空，因他背负着不少压力。三大富豪拥有的航太公司，只有布兰森的维珍银河是上市的，声誉对其股价有直接影响，布兰森和维珍银河自不能落于人后。其次，从航天技术而言，布兰森的维珍银河太空船这一次只计划升空至海拔88公里，即刚超过美国太空总署及联邦航空管理局定义的太空起点，贝索斯的蓝色起源太空船则计划飞上海拔106公里，超越100公里这个国际公认太空起点“卡门线”，SpaceX的升空能力更见强劲。

布兰森与贝索斯竞逐成为私人太空船升空第一人，为太空船升空增添富豪恩怨情仇情节，本身就是极瞩目的宣传噱头，此对两人都有利，有助吸引更多人注意太空旅行这门新兴生意。维珍银河已计划明年推出太空旅行，每位收费25万美元（33万新元），现已有逾600人订位，而未来可望每年开办600班太空船航班，每次载客六人，年收入可达9亿美元。

营收前景可观中企应分杯羮

然而这只是私人太空业的开端，瑞银就估计，到2030年时，太空旅行市场将达30亿美元规模，而且如SpaceX计划建造的大型星舰火箭，有望抢占长途客机生意，由纽约飞上海可由15小时大幅缩短至39分钟，估计高速太空穿梭工具每年营收可达200亿美元。

当然，私人太空船要广为推广，还要克服众多困难，包括成本太重导致票价太高、安全疑虑仍很大等，但随着太空旅行商业化，私人航太公司可以有巨额收入回笼，便可以战养战，加快太空科技研究。

超级富豪投资开发太空船虽已有20年，但这场私人企业的太空竞赛，现在才算正式开跑，未来在这崭新的商业领域，势出现激烈竞争，也将刺激航天科技迅速普和提升。中国企业也宜考虑如何加入这场民间太空竞赛，既推动内地科研，也分享这个未来市场的大饼。