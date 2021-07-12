台湾的南中国海政策若走过头 情势令人忧

《联合报》“民意论坛”

作者：宋燕辉

影响台湾的南中国海重大海洋权益之南中国海仲裁案最终判断（裁决）宣布匆匆已过五年。正如过去几年一样，蔡英文政府采取迎合美国、日本、澳洲，以及欧洲主要国家英法德立场，呼吁中国大陆接受遵守裁决。

近日，西方媒体大肆报道中国大陆不遵守仲裁决定，持续在南中国海采取强势维权动作，此包括5月底派遣16架军机在南中国海上空进行演练活动，逼近马来西亚国空域，引发马国强烈抗议。7月初，日本学者坂元茂树撰文强调，南中国海问题已不再是区域问题，而是全球问题，呼吁世界所有国家向大陆施压，要北京遵守南中国海仲裁案之裁决。

去年9月，菲律宾总统杜特尔特在联大第75届会议一般性辩论中表示，南中国海仲裁裁决“已经成为国际法的一部分”。今年6月，菲外长洛钦公开声明称此裁决是“国际法的里程碑”；同月，有菲国会议员提出将7月12日设立为“国家西菲律宾海（注：菲对南中国海之称呼）胜利日”，以纪念上月已故所谓“2016年在海牙的胜利之父”（即南中国海仲裁案）阿基诺三世。

马英九执政时期，重视南中国海仲裁案，采取积极的因应作为。他向仲裁庭所提出之“法庭之友”意见书，以及采取捍卫南沙太平岛法律地位动作，被认为与中国大陆在维护南中国海共同权益方面建立某种程度的默契。

蔡英文就任后，在南中国海问题上采取与马英九有别的政策，主要策略是“切割大陆、迎合美日、呼应东协（亚细安）”，弱化南中国海U型线和历史性权利等权益主张。裁决公布后，民进党智库与深绿学者虽曾提议修改现行南中国海政策、放弃南中国海U型线与历史性主张，外交部对此建议也进行深入研究，但蔡政府似乎仍未定案。

2016年7月蔡英文定调南中国海政策，宣示打造太平岛为人道救援中心、国际运补与科学研究基地。今年3月底，台美签署“设立海巡工作小组了解备忘录”，宣布双方将加强海警海上执法合作。次月，海洋事务委员会公布扩建南沙太平岛码头计划，可供4000吨巡防舰泊于内侧船席。

国防部前部长杨念祖表示，太平岛扩建计划背后一定有美国因素，且可能停靠美国舰艇。南海研究院院长吴士存同样认为未来台美以技术原因（故障、维修、人道救援等）或海上救援执法为“幌子”，向美国海岸警卫队开放太平岛和东沙群岛军用机场，进行各种准军事考察和训练活动的可能性不能排除。他指出，台湾的此一作法将对中国大陆南中国海安全造成极大的威胁。

上月，美国国会议员乘坐空军战略运输机降落台北松山机场。2015年，美国F-18战斗机曾因机械因素紧急迫降台南基地。未来，美国军机、军舰或政府科研调查船要求降落或停靠太平岛或东沙岛时，蔡政府会或应如何处理？北京又可能采取何种激烈反应？

今天是南中国海仲裁案裁决公布五周年日，预测蔡政府对此裁决或南中国海区域问题是不会发布任何官方声明。未来，如果台湾的南中国海政策走过头，过于迎合美国与其盟邦的南中国海战略部署的话，太平岛与东沙岛情势可能生变，此令人忧心。