郭董买到BNT疫苗 蔡政府收割大队倾巢而出

来源：联合报

主笔室快评

折腾了一个多月，鸿海创办人郭台铭终于买到BNT疫苗，为饱受疫情所苦的台湾民众带来振奋人心的消息。不过，外界也看到，过去一路挡疫苗的府院党今天轮流上演收割大戏，强调因为有政府的努力，才能促成这次交易案，意思是别忘了感谢政府德政。但蔡政府愈是自我夸耀，就愈显得过去阻挡疫苗有多可恶，真以为人民又瞎又聋吗？

前天传出鸿海与台积电与上海复星完成签约，昨天一早民进党团就出来开记者会，绿委强调“政府民间合作 BNT才能突破”，强调政府非常努力、各方面协助才能突破限制。行政院发言人罗秉成随后也举行记者会，更是一再强调，从短短半个月就能促成这起交易案，证明政府不可能阻挡BNT疫苗采购，还说疫苗卖给私人企业是绝无仅有，只有民间力量“老实说办不到”，还是要靠政府协助。

问题是，疫苗的采购权本来就是在政府身上，如果政府买得到，大家当然乐见政府出面，是谁搞得要由民间企业出面购买这种绝无仅有的事，还不就是政府没效率、没本事，或是没真的想买。结果把这个因为政府阻挠，让民间企业不得不出面救援的局面，说成政府的恩德，揽功的功力也真是令人瞠目结舌。

接着，蔡英文也贴出面簿，开宗明义不是感谢鸿海跟台积电，而是“持续争取更多疫苗，是这段时间我最优先的工作，谢谢各方的努力！”摆在第一个的是“我”蔡英文，摆在最后面的是鸿海。但大家不会忘记，郭台铭5月23日就对外表示要捐赠疫苗，6月1日就备妥文件送进卫福部，中间半个多月，没消没息。逼急了，郭台铭在6月18日喊话，希望跟蔡英文见面，永龄基金会更表示，“政府到底需不需要我们，如果不用帮忙，希望能直说”，当天蔡英文才拉了台积电与郭台铭见面。

蔡政府没有再卡郭台铭买疫苗，不是因为良心发现，是因为挡不住才不敢挡，民意逼得他们必须尽速买到疫苗，否则就快被民怨吞没。

罗秉成今天在记者会上花了很长时间解释政府并没有拖延，还说：“如果要拖，昨天晚上（文件）送来的时间是九点半，合理的时间给个两、三天，好好审阅没有问题吧。如果想挡，找个机会、借个题目，挑挑里面的问题、毛病，说你的文件不齐备，内容还需要补正，弄个一、两个礼拜，没有问题吧。”这情节听来好熟悉，说的不就是之前的卫福部长陈时中吗？怎么把政府卡疫苗的剧本一五一十都说了？

“白蛇传”里的白蛇白素贞，夜里四处去放毒，全村陷入恐慌，白天再由许仙带着解药进城，村民中毒后就去跟许仙买解药，还视许仙夫妇是为救命恩人，“放毒的是她，解毒的也是她，他们拿钱给她赚，还要感谢她。”这是阁揆苏贞昌过去在党外时期很喜欢用来嘲讽国民党解严的桥段，时换星移，说的也不正是现代“疫苗传”里蔡政府的角色吗？