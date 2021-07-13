科企赴美上市出事 港可把握机遇招手

来源：明报

明报社评

中国内地召车业龙头滴滴出行风波持续发酵，国家互联网信息办公室（网信办）提出修例，科技企业若掌握过百万客户资料，赴国外上市须申请审批，以防数据外泄。综合内地及外媒说法，滴滴未理会中央要求，没做好维护敏感信息及网络安全工作，就急急赴美上市，中央出手监管整治，突显数据安全对国家的重要性，亦反映中央不容一些科技巨头自以为“大到不能倒”，逐利为尚，无视对社会和国家的责任。中央规管内地企业赴美上市，是否意味中美在资本市场方面加速“脱钩”，有待进一步观察，惟部分内地科企短期料将放缓赴美上市步伐，港府应把关握机遇，做好自己，巩固国际金融中心地位。

中央担心数据外泄

滴滴被指阳奉阴违

中美全方位博弈，贸易战、金融战、科技战、数据战层出不穷。去年白宫下令，禁止美国人投资所谓“与解放军有关联”的中国企业，最近拜登政府还扩大了禁止投资黑名单。近年中概股在美国上市屡受刁难，去年只有33家中国企业赴美上市，惟无可否认的是，美国股市规模大规管松，上市成本低速度快，集资金额又高，对外国企业而言有很大吸引力。随着白宫易主，这半年赴美上市的中概股，论数目及集资额，均比去年同期显著增加。滴滴这次赴美上市出事，正是在此背景下发生。

滴滴上月底在美国上市，集资约44亿美元，成为2014年阿里巴巴后，内地企业在美国最大规模的IPO。公开信息显示，滴滴于6月10日才向美国监管机构提交招股说明书，IPO路演日数，远较正常短。华尔街形容，这是近年接受投资者认购时间最短的IPO之一。7月2日，中央下令对滴滴展开网络安全审查，当局表示，滴滴程式“严重违法收集及使用个人信息”，20多款应用程式全数下架。刚过去的周末，网信办更提出修例，但凡拥有过百万客户资料的企业，赴外国上市必须申报审批，以防数据外泄；处理可能影响国家安全的活动，亦要进行网络安全审查。

规管科技企业，中国与西方手法颇不一样，有美国投资策略师形容，西方政府习惯在新行业出现初期，即制定规管框架，中国则倾向先让企业家放手去试，经过一段时间，大致掌握实际状况及问题后，再决定怎样介入规管。由蚂蚁整改到滴滴风波，最近大半年中央加强规管科技企业，整顿各类乱象，诸如滥用市场垄断优势等，反映了这种摸着石头过河的治理规管模式，外界不宜大而化之，以政治斗争角度，简单视为向科网民营企业家开刀。

滴滴出事始末，不同版本说法不一。有人关注滴滴第一及第二大股东分别为日资及美资，董事会又有一名曾在美国陆军服役的美籍独立董事，认为北京打从根本反对滴滴赴美上市；《华尔街日报》则引述消息称，北京并非原则反对滴滴上市，惟要求滴滴先做好安全审查，确保提交给美方的文件，不含官民敏感资讯或数据，待监管部门同意后再上市，然而滴滴向监管部门口说配合、不介意推迟上市，另一边却悄悄加快在美上市，甚至向美方承包商表示，北京绿灯已开，上市无问题。

不管哪个版本较为准确，有一点可以肯定，滴滴掌握全国大量用户出行资讯，以及详细地图及定位资料，相关大数据一旦落入外国政府手中，将带来国安风险。大半年前，美国通过《外国公司问责法案》，要求在美国上市的外国公司披露更多信息，北京戒心更大。对中央而言，滴滴急欲在美集资，只顾向钱看，但求尽快将生米煮成熟饭，忽视身为科网巨头对国家及社会应有的责任。中央这次向滴滴出手，跟之前蚂蚁整改，性质并不一样。蚂蚁押后上市，一大问题在于金融风险；滴滴悄然赴美上市起风波，很大程度涉及国家安全、数据安全，以及对中央“阳奉阴违”，论事态，滴滴的问题更为严重，整治惩罚或许比蚂蚁及母公司阿里巴巴更重。

滴滴注册地不在中国，而是开曼群岛，以往中国没有法律规定，这类境外注册民企在海外上市，需要向国家监管机构申请审批。多年来，这些民企赴美上市，都会先跟国家监管部门打好招呼，得到明确首肯才去做，滴滴破坏了这一默契信任，中央订立规矩“执正来做”，做法必较之前严，一些原本有意赴美上市的内地民企，相信亦会因为滴滴事件，三思集资计划。

资本市场“脱钩”难料

香港金融地位要强化

近年美国一些政客主张在经贸、科技、投资等领域，与中国“脱钩”，中方财金官员则说过，中美“彻底脱钩根本不现实”，对两国和全球均无好处。滴滴事件会否成为资本市场脱钩分水岭，标志中方将对敏感企业赴美上市从严把关，需要时间观察。短期而言，内地科企对赴美上市相信将变得审慎，香港是国家一部分，没有敏感资料外泄之虞，港府应把握机会，为实力雄厚的内地科企在港上市，提供更多方便，同时亦要密切留意中美资本市场倘若进一步脱钩，长远对香港的祸福利弊。行政长官表示，政府在金融方面将更加进取，致力提升香港国际金融地位、贡献国家，必须说到做到，不能光说不练。

