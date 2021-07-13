30年来最大反政府示威 古巴政府斥美国煽动

来源：明报

古巴周日（11日）爆发至少近30年来最大型的反政府示威，全国各地成千上万民众上街，抗议频频停电，粮食和医药品亦长期短缺。古巴官媒承认爆发反政府活动，最高领导人迪亚斯-卡内尔一边承认民众有不满情绪，一边归咎美国幕后操纵和煽动示威。整日有数十名示威者被捕、多人受伤。美国呼吁古巴聆听民众诉求，俄罗斯则警告外国不要插手。

示威者推翻警车

警察施催泪弹 胶棒殴打

路透社报道，示威最新先由首都哈瓦那西南30公里外的城镇圣安东尼奥-德洛斯巴尼奥斯（San Antonio de los Banos）爆发。以年轻人为主的成百上千示威者中午时分上街，高呼反政府口号，抗议停电和缺药，并要求更多新冠疫苗和粮食等。抗议信息通过社交平台流传全国，促使示威蔓延至首都哈瓦那和第二大城市圣地亚哥-德古巴等多个地方。从社交平台流传的相片和影像可见，示威者高呼“我们要解放”、“迪亚斯-卡内尔落台”等口号，有妇人更高叫“我的孩子快要饿死”。有示威者向空置的警车扔石、推翻警车，骂警察是“镇压者”。当局于示威现场部署大批荷枪军人与警察。警察曾施放催泪弹和胡椒喷雾驱赶人群，或用胶棒殴打示威者。有亲政府群众在警察维护下跟示威者起冲突。美联社一名摄影记者和一名摄影师遇袭。有学者形容这是1994年8月已故领袖卡斯特罗任内首次的“马列纳佐示威”以来最大型的反政府示威。

古巴共产党中央第一书记暨国家主席迪亚斯-卡内尔（Miguel Diaz-Canel）同日稍后亲自往圣安东尼奥-德洛斯巴尼奥斯，并跟示威者对话。他接着发表全国讲话，承认很多示威民众就国家当前景况寻求解释，但又指摘有些人混水摸鱼制造混乱，罔顾人民福祉煽动示威。他质疑示威者受“美国精心策划的社交网络活动”或当地“雇佣兵”操纵，呼吁革命人士和共产党人上街打击那些挑衅行径。

领导人落区对话 后斥制造混乱

约有1120万人口的古巴正陷于1990年代苏联瓦体以来最严重经济危机，政府归咎于美国实施制裁和新冠疫情（见另稿），异见者则抨击是一党专政下政府管治无能。迪亚斯-卡内尔政府去年起致力推动紧急经济改革，包括停用“货币双轨制”等，但难以解救旅游业等受重创造成的经济困局，外汇收入不足令粮食和燃料等进口减少，基本民生物资匮乏，民众每天要排长龙几个小时轮购，甚至不时发生持续6个小时的停电。古巴疫情非区内最严重，但随着Delta变种病毒株传入，确诊个案回升，周日便录得单日近7000宗新增个案。有当地记者慨叹道：“这里无粮食，无药物，人民像苍蝇般死亡。人民累了。”

美促聆听诉求 俄警告勿插手

当地困局亦令逃难民众增加。自去年10月以来，美国一共截获512名古巴人蛇，较之前一年的49人大幅增加。美国总统拜登曾放风指有意恢复奥巴马时代对古巴相对缓和的政策，但迄今无实际进展。拜登昨日呼吁古巴当局聆听民众对自由和解脱多年压迫的诉求，而俄罗斯外交部发言人则警告外国不要干预古巴事务。