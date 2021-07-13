对比中国降准与美国紧缩的启示

来源：香港01

01观点

上周五（9日），中国央行公布将于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，换言之将向银行体系释放近8000亿元人民币的流动性。这次降准是自2020年1月以来首次。虽然央行强调此举并非等于政策转向而搞大水漫灌，币策将继续维持中性，也有分析指本月将陆续有4,000亿元的中期借贷便利（MLF）到期，全面降准的用意是以降准释放长期资金，取代MLF等工具，在扣去4,000亿元后，其实释放资金并不算多。尽管这些说法也有道理，但也难以否认中国经济近月正面临下行的风险。

中国近两个月的经济数据显示宏观经济环境正在下行，5、6月的制造业和服务业PMI都维持下行姿态，尤其是财新服务业的PMI更一下子自5月的55.1大跌至6月的50.3，仅略高于50分水岭的位置。外围经济最近处于非常不稳定的状态，一方面年内西方主要工业国陆续自封锁中解封，全球产业链收复打击了中国的出口；另一方面，变种病毒仍然肆虐全球，经济复苏的过程并不全然顺利，需求受到经济前景不明朗所打击。

中美经济周期不同？

中央就经济下行预先出招，本身并不令人意外。事实上，在正式宣布降准之前，上周三（7日）国务院会议便已提到要适时运用降准等政策工具，以加强金融对实体经济的支持。可以预估中央不会等到经济真的陷入困境才出手，如果数据仍然不太理想，未来还有可能推出更多政策支持经济。

不过有趣的是，中国适量进行货币政策宽松的同时，美国近来却热烈地在猜度到底联储局何时会紧缩（包括减少买债以至加息两个步骤），两者经济周期似乎存在很大的落差。细心研究，中美经济周期的落差并非因为两地经济脱勾所致，而是因为两国在应对新冠疫情有着不同成效，引致中国步入复苏的周期要比美国早上一步。早在去年末，中国经济有序复苏，政策当局已开始收紧货币政策，可见中国至少于去年底已步出了第一期的复苏周期。

然而，美国疫情正至今年初仍然肆虐，今年初才开始正式步入复苏期。理论上，联储局近月开始讨论“收水”退出量宽，正是步出复苏第一期的象征。从这点看，中美并非经济周期完全不同，只是美国因疫情较慢复苏令经济周期慢上中国一步。

联储局未必能如期退出量宽

如果中国的周期比美国快上一步，那么中国这次降准放出较为宽松的讯号很可能在不久后也将发生于美国。尤其是，变种病毒的流行似乎说服疫情可能还会继续一段日子，即使有部分国家像英国已经放弃了抗疫，但经济复苏无论如何都会受到一定打击。实际上，美国近月一些经济数据反映，之前预期的高通胀可能已于6月见顶。例如美国的就业情况今年以来一直改善，但6月17日公布的初请失业救济人数为年内首次录得增加，初请失业救济人数自6，7月以来便维持在37万至41万之间，似乎就业改善已面临压力。

虽然不少经济分析预期美联储于今年底会开始讨论减少买债，明年很大机会加息。但如果全球经济因疫情而进一步下行，未来几个月美国经济也难独善其身，可能根本还未等得及联储进入收紧周期，美国已经需要下一轮的宽松。届时，美国联储局将陷入一个非常尴尬的局面。

一方面，拜登政府承诺让更多人就业，改善贫富差距，如果未来就业再度恶化，难免会再推出刺激方案，或是直接派钱等，这将不期然地再次推高通胀压力。但是另一边厢，美联储已经处于零息状态，一来是已经没有“弹药”再降息了，二来面对通胀的话，如果加息可能令经济复苏更加艰难。也就是，如果经济再次快速转差的话，美联储很快将处于一个极为被动的状态，既不能加息，又无息可减，届时为了挽救国内经济所产生的高通胀可能再一度破坏美元全球体系的信用。