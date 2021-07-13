正视饭局风波　香港官员必须长一智

来源：香港01

01观点

香港保安局副局长区志光、入境处处长区嘉宏、海关关长邓以海三位保安部门首长卷入“饭聚风波”，特首林郑月娥在周日（11日）开腔希望事件“告一段落”，又呼吁公众“人性化”看待当晚宴会。然而，政府的回应被视为挤牙膏式，反而无益于事。

挤牙膏式回应或许反映官员认为事情没大不了。民间一开始就问，三人身为保安部门首长，为何受邀出席内地民企代表价值不菲的宴会，以及饭局中人有否涉及贿赂和利益输送。然而，三位官员在事件被揭当天的周三（7日）只是承认违反限聚令，到周四（8日）晚只承认违反限聚令，用一句回应未有涉及刑事案件，惟仍未致歉。

饭局缘由未解

在媒体和公众穷追不舍下，保安局于周五（9日）指三人赴宴是“普通社交聚会”，承认有疏忽及敏感度不足，就事件致歉。眼见质疑未消，政务司司长李家超和林郑月娥在过去两天转用淡化事件策略，例如司长指三人会“经一事长一智”，特首更呼吁公众“人性化”看待出席宴会，认为事件已经处理。

公务员事务局局长聂德权在本周一（12日）较能针对民间质疑，但内容也只是简单说接受款待如出席饭局等不算接受利益，并无更多新资讯。

利益输送忧虑挥之不去

挤牙膏、回避重点回应争议无助厘清事实，消除公众疑虑，反倒容易令事情持续发酵。既然有前车可监，官员理应意识到万一碰上丑闻，就尽快开诚布公回应坊间揣测，例如召开记者会，一次过接受记者提问，挽救公关灾难。

而且官员与商界勾结、利益输送的问题，以往已曾发生，最经典的一宗莫过于前政务司司长许仕仁，被指在任期间收取地产商利益，最后被判公职人员行为失当、串谋向公职人员提供利益等罪入狱。前车可监，现任官员行事更要比白更白，即使私人活动不涉公事也不涉利益，也应多加警惕。如果宴会必不可少，官员可以循现有守则，向上级请示聚会，获批后按公务酬酢开支的指引安排宴请，就可免去争议。

林郑月娥称自己甚少、没去社交聚会，免得他人猜想，做法值得肯定。然而，她的下属有否跟从则成疑问。有报章引述政界中人指除了纪律部队，某些高官应酬繁多。即使场合本身不涉公务，但难保政商界在私人场合碰头会谈及公事。若果政界中人所说属实，那是官场的一大警号。香港问题多不胜数，官员若有空余时间，请用来做实事，改善民生。