蔡政府愈争功 愈自曝“卡郭”心虚

来源：联合新闻网

作者：周志豪

经一番波折，鸿海创办人郭台铭终“得偿所愿”买到BNT疫苗捐赠给台湾民众，而过去百般刁难的民进党政府要员，此时却都纷转邀功，让人不知今夕是何。但愈争功，愈证明对过去“卡郭”心虚；政府采购疫苗无力，也愈自曝其短。

从郭台铭表态要买疫苗伊始，民进党政府不见积极感谢，反而百般刁难，先是坚持采购疫苗必须由中央政府与原厂签约，之后更要求郭必须拿到原厂授权书，让郭捐赠疫苗的用心，瞬间升级好像必须争取到“大台湾地区”代理才能做数。

过程中，绿营人士也酸言酸语，称郭台铭买的将是香港人不要的过期瑕疵疫苗云云。最后关头，甚至连行政院长苏贞昌、中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中都在立法院打包票，指郭“此刻买不到疫苗”。直到郭台铭发文求见蔡英文后，一切刁难突然化解。原来，郭能不能捐疫苗，关键只是“蔡老板”点不点头？

但即使同意郭台铭买疫苗，民进党政府仍拉了台积电一起加入，直到最后一刻，还在搞小动作要稀释郭可能买到疫苗的功劳。

如今郭台铭买到疫苗，除了行政院自称“没有政府帮忙做不到”急着抢功，连驻德代表谢志伟都要“乱入”一段与此次购买疫苗无直接关系的回忆，煞有其事感谢疾管署公务员，就差没说自己也略尽棉薄之力。

然而，民进党政府愈想对郭台铭买疫苗成功分杯羹，愈加证明从头到尾“卡郭”的就是民进党政府；每个邀功的动作，也正好提醒台湾人，“这个政府”宁搞权谋，却无视人民安全与健康。