来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

鸿海购捐BNT疫苗案终于签约，让困顿的台湾人看到希望。许多民众感谢郭董，还有人“谢总统不卡之恩”。蔡英文不是没卡郭董，是底下官员去卡；等到事情办成，府院党全员抢着揽功，吹擂政府才是关键推手。背着七百多条人命的蔡政府，摇身变救世主，这疫苗疗效太惊人。

上回美日援赠疫苗，蔡政府感恩戴德。这回民间捐疫苗，网民形容蔡英文“开着全球最大收割机”，笑纳鸿海、台积电近百亿善举。执政团队抢功造神，还想一举吃干抹净，却被郭董点破虚实；他说，还不能放松，“持续努力催到货时间与数量”。

各国都在抢BNT现货，唯蔡政府不出钱还坚持“原厂标签”，宁可多等数月，也要让原厂为台湾量身打造新标签。虽甩不掉上海代理，也要极力切割“复必泰”标签；风光抢尽，就是不抢时间。

新加坡日前宣布接受BNT的复必泰疫苗，认为与BNT／辉瑞的生产规格相同，也是欧洲生产直送，人家根本不在意什么标签。

新加坡政府争的，是尽快提高民众的免疫力；蔡政府讲究的是政治威严，因此民众得为政府的“面子至上主义”再苦等数月。中共在商言商，看似退让，却露善意。至于绿营侧翼欢呼蔡英文完胜，但买疫苗还忙着搞两岸斗争，就不怕惨输人权与人性吗？