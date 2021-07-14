港大学生评议会风波 两个“同理心”是关键

来源：明报

明报社评

香港大学学生会评议会上周通过动议，“感激”七一刺警案行凶者“为港牺牲”，事件持续发酵，港大昨天宣布，不再承认港大学生会在校内的角色，并将严肃调查评议会事件，处理涉事学生。袭击他人企图夺命，属严重暴力犯罪，不容美化。“感激行凶者”，挑战道德底线，偏离同理心，应予谴责，至于校方事后跟进处理，如何兼顾法、理、情，正是展示同理心的一次机会。过去两年社会氛围，导致一些年轻人道德观念出现重大偏差，如涉违法唯有按司法程序处理，倘没违法则应循循善诱、道之以德。评议会风波，校方纪律处分涉事学生，应以开除学籍以外的其他方式，合理合度处理，让学生有改过机会。

学生观念出偏差

校方应道之以德

七一刺警案，行凶者杀人未遂自尽，不代表他不是行凶者，事后有人美化暴力、合理化袭击，惹来不少非议。港大学生会评议会明知争议所在，仍然执意美化暴力，在案发一周后的会议，以30票赞成、0票反对、2票弃权通过议案，对行凶者自戕身亡表示“深切哀悼”、“感激他为香港作出的牺牲”。评议会主席事后还形容，“议案与外国议会悼念恐袭死难者相近”，将施袭者当成“恐袭死难者”看待。

港大学生会组织架构中，评议会角色，类近一个代表全体学生的“民意机关”，配合并监察内阁干事会工作，除了全民投票和全民大会，评议会是学生组织中最高决策机构。评议会的“感激”动议，理论上等同代表全体港大学生“感激”行凶者，不仅惹来校方和外界强烈谴责，就连学生会一些属会及关连组织也割席，强调评议会的议案，不代表他们的立场。虽然评议会事后撤回议案并道歉，多名评议会代表与学生会干事会成员亦辞职，惟风波并未因此了结。行政长官认为，大学方面应该继续跟进事件，同日下午，校方宣布不再承认港大学生会在校内的角色，将按大学程序严肃调查评议会事件，根据调查结果，对涉事学生作进一步处理。

这次评议会风波，应以“两个同理心”看待和处理。本土恐怖主义苗头正在香港滋长，社会必须清楚向暴力和极端思想说不。评议会的“感激”议案，美化暴力、内容偏激，踰越道德底线，偏离了同理心，令人难以接受。部分学生道德观念出现严重偏差，校方有责任跟进和纠正，以免习非成是，如何处理涉事学生，除了按规矩办事，亦应展现同理心。

恐怖袭击对象不一定是平民，在欧美，一些针对警员和军事设施的袭击，若涉政治目的，往往归入本土恐怖主义之列。西方不少国家都有立法，禁止美化恐怖主义行为，亦有不少判处监禁的案例。虽然本港目前并无相关法例，惟亦有刑事罪行条例可以处理这类案件，当局亦强调，任何人宣扬恐怖主义或煽动恐怖活动，可能触犯《港区国安法》。成年人要为自己的行为负责，大学生亦不例外。香港是法治社会，学生行为踰度过火，倘若触犯法例，只能交由执法司法机关处理，无法网开一面；如果不涉违法，纪律问题就应该交由校方处理。

大学生关心社会，追求理想，满腔热诚，然而人生阅历始终有限，未必懂得现实政治之复杂、斗争操作之险诈，对政治的认知容易流于理论层面，距离成熟还有很远。过去10年，香港社会愈来愈政治化和激进化，政府未能疏导民怨，部分人的想法变得愈来愈偏激，反修例风暴以来，政治斗争不休，不正常的社会氛围，影响了部分年轻人的道德观念，政治挂帅下，一些应有的伦常观念遭到严重扭曲，“感激议案”正是一例，校方跟进涉事学生纪律问题，应兼顾情理。纪律处分目的除了以儆效尤、在校园重树纲纪，亦应该让涉事学生有改过机会，汲取教训，纠正思想、行为上的偏差。开除学籍本质是“极刑”，对学生而言是无法挽回的最严重处分，是否有必要做到这一步，校方需要三思。

处分须反映严重性

踢出校惩罚应排除

“感激动议”惹来多方谴责，事隔3天，评议会和学生会成员撤回议案道歉辞职。有人质疑涉事学生捅了蜜蜂窝，担心可能被“踢出校”甚至被捕，躬身道歉“补镬”不过是脱身之计，然而不管道歉是否真诚，现实是学生会承认议案不当，公开表示“无意鼓励任何非法行为”，尝试纠正之前向外界传递的有违道德信息。当日有份投下赞成票的学生代表合共30人，能够成为天子门生，相信是家人期盼多年的愿望，若因这次事件被开除学籍，受罪的除了当事人，还有30个家庭。纪律处分需要反映事态的严重性，不代表必须用上最重的处分，校方本着同理心，以“踢出校”以外的方式处理涉事学生，乃是可取做法。