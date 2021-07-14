宏观政策为中国科创企业带来机遇

来源：香港01

01观点

中国股市今年以来表现强势，尤其是创业版指数在近期急升。本周二（13日），创业版指数于盘中3,560点，一度超越上证指数，是该指数自2010年以来首次。虽然指数于日内回落，但也不改创业版指数高成长的近况。自今年开始，创业版指数不单远远跑赢上证指数，也超越全球其他指数。

创业版指数2000年创立时以1,000点为基点，去年底收市为1,966点，近20年升幅约为100%，并不能算多。但自今年年初以来，创业版指数开始快速上升，至本周一（12日）收市报3534点，短短在7个多月间便升近19%。同一时期，中国A股最具代表性的上证指数只上升了1.5%，港股的恒生指数仅升1%。即使对比起全球股市，创业版指数还是“跑赢”近期屡创新高的美股：道指和纳指同期的升幅为14.3%，标普500指数亦只有16.7%。

宏观政策导向有利创科企业

创业版指数今年得以快速成长并跑赢其他指数，这当中不单纯是投机炒作，更加反映了中国近期所推出的政策倾向。首先，自去年起开始加大对超大型企业的反垄断调查。去年年尾，电商平台阿里巴巴首先成为反垄断调查的对象，引致其股价大跌，之后一些平台经济体如腾讯、美团同样被卷入反垄断调查。中国厉行反垄断调查，其目的并非针对大企业，而是担心企业兼并将阻碍竞争行为，最终令经济活力降低。中国坚决反垄断，客观结果是为中小型的新企业创造更大的生存空间，有利当中有实力及勇于创新的优质企业成长。中国大型平台经济公司都早已赴香港或美国市场上市，而创业版指数主要包含初创和中小型的科创技业，因此创业版指数的表现其实只是反映了相关政策。

除了反垄断调查外，中国近年另一个重要的经济政策方向便是强化金融监督以防范风险。最具代表性的其中一个例子是被称为世纪最大的IPO的蚂蚁集团于香港上市去年11月被中国监管当局叫停。其中原因无非是因为中国监管当局认为蚂蚁是金融机构而非单纯的科技公司，必须是金融机构的监管规则对其作出规范。今年以来，中国多次重申金融监管，今月中证监才又出声明对违规证券交易挣“零容忍”政策，金融机构在严厉的监测与去杠杆的要求下，发展空间无疑收窄了。而大部分这类金融机构都是上证指数的成份股，因此在强化金融监管的风潮中上证指数自然表现平庸。

不少投资者留意到中国政策的方向，自然将投资重点由以往着重大型企业慢慢倾斜向有高成长空间的创业版成份股。因此，在当下政策的影响下，可以预期未来一段时间A股市场可能仍然由创业版的科创企业领头。