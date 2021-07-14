世界“新军事革命”30年

来源：中时电子报

作者：黄介正

那应是后冷战时期的第1场区域战争，是美国成为世界独霸的认证书，也是根本性改变现代战争特质的标竿：6个多月的部署，42天的快速用兵，100小时的地面战斗，“打完收工”。1991年美国重击伊拉克入侵的军队，协助科威特复国，在波斯湾战争树立了现代战争新典范，令全球战略及军事研究者震撼不已。

鉴于在越战“战争目标不明、一国独撑战局、逐次增加兵力”的惨痛经验教训，30年前的“沙漠风暴”行动在获得联合国支持下，美军反转海外用兵思维，以“明确终战指导、多国联合出兵、绝对优势兵力”为指导，获得超低战损、快打速决的军事胜利与政治威望。

波斯湾战争掀起了新一轮的“新军事革命”（Revolution in Military Affairs），将与军事有关的科技、系统、组织、作战概念以及准则，协同政治、社会、文化的特殊背景揉合，进而促使战争性质及用兵思维发生断代式且革命性的改变。

从古代的长弓、火药，以至上世纪的航空母舰、闪击战、核武器，战争形式皆曾因科技与战法而产生革命性的变化。肇始于1970年代后期，苏联奥加科夫元帅倡言“军事技术革命”；经历1980年代美国国防部“净评估办公室”的反覆探索，验证于1991年的波斯湾战争，当代之“新军事革命”已然到来。

在“惩越战争”获得深刻教训之后，美军在波斯湾战争的速战全胜，给中国大陆国防现代化响起了第二个醒钟。解放军迅速组织队伍钻研美军制胜之道，高倡“科技强军”，并在延续充实“积极防御”的军事战略方针下，将“军事斗争准备基点”在1993年确立为“打赢现代技术特别是高技术条件下局部战争”，2004年调整为“打赢信息化条件下的局部战争”，再于2015年进化为“打赢信息化局部战争”。

科技发展、组织编装、战役战法三大要件之交错融合，方得触动军事事务发生革命性转变。西方先进国家多以尖端技术突破，视为主要驱动源头，而中国大陆关键高端技术长时期处于相对落后的状态。因此，中国特色的新军事变革，自然强调党对军队绝对领导可以形成的带头作用，寻求避免绕越弯路，追求跨越式发展，以期取得后发制人之效。

过去30年来，中国大陆解放军透过军事交流等各种方式，大量翻译美国的先进军事思想与准则教范，在科技、组织、准则三方面，由早期师法苏联的军事发展路径，逐渐显露出以美军为典范的方向性移转，吸纳并蜕变出具有中国特色的新军事革命。

习近平2012年甫接任中共中央军委主席时，即在常务会议上强调：“深入推进中国特色军事变革”。随后，习近平在2013年将“国防与军队改革”写进《中国大陆中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，在2014年成立“中央军委深化国防和军队改革领导小组”，并两度将军事改革列为中央政治局集体学习的主题。

自2015年底正式开始进行的“深化国防与军队改革”，经历了以上略述的理论准备及包括拍摄电视纪录片在内的思想铺垫，推出时范围之广、力道之猛，决心之大，全球引颈。从改变中央军委组织，调整军种结构，改设五大军区，到北斗卫星完成部署，航天技术突破，海空战力跃升，新军事革命要件逐步到位。

中国大陆解放军在波斯湾战争后，急起直追推动新军事变革，早期曾自嘲“目标不明志向大，心里没数点子多”；然检视过去30年的实践，重大军事变革皆经过全军各有关研究所、中央军委、兵监单位以及作战部队，每次经历约10年以上的反复论证，才会做出定调的转变。

如今中国大陆军改迈入第六年，将由施行迈向验证阶段，2025年军改10年，2027年“建军百年奋斗目标”，距离不远。关心台湾安全与军事现代化的伙伴们，既以为鉴，亦为之戒。

作者为淡江大学战略研究所副教授、战略暨兵棋研究协会理事长