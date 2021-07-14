来源：中时电子报

作者：徐宗懋

尽管美国总统拜登已宣布今年美军会撤出阿富汗，但是在未知会阿富汗政府之下，骤然悉数撤离，而且撤得干净彻底，仍然震撼各界。尽管美国人走前仍习惯性地丢了一句“不改变原有承诺”，但实际上是抛弃了阿富汗政府，在战略上被塔利班打败了。这件事的意义是，美国的力量不是无限的，美国如欲维持世界霸主地位，首先需要创造大的棋盘，掌握大的战略架构，不能让小的困境耗掉驾御大局的能力。

这个大局的基本架构就是中美俄三国的竞合关系，事实上二战后就已逐渐成为世局的发展主轴。二战前，世界的重心是东西方殖民帝国之间的争霸。1943年11月，中美英三国首脑在开罗会面，决定战后亚洲版图的画分。不久，美英苏又在德黑兰会面，讨论战后欧洲的局面。这两次会议等于确认了二战中美英苏四大战胜国将主导战后的世界。

这四国加上法国成为随后成立的联合国安全理事会的五大常任理事国。尽管如此，法国和英国的国力是依靠殖民主义的资源掠夺，二战不仅打垮了德意日的法西斯帝国，也结束了殖民主义。因此，战后的斗争矛头立刻指向英法两国。

法国非常厚脸皮，它是五国中唯一被敌人全境占领的，战后却以战胜国的姿态“收复”殖民地，结果法军在越北遭到屈辱性的围歼，接着也被赶出阿尔吉利亚。英国比较识时务，在反殖民大浪下主动一个个撤出殖民地，以延续英国的经济利益，香港殖民地的地位则因中国微妙的局势而保留。尽管如此，丧失海外殖民地让大英帝国国力瞬间堕落，只靠007电影系列继续虚张声势。

现在，中美俄终于浮现出世界三极的格局。以人口、领土、资源、军力、国民意志等，这也是世界最大的三个国家。冷战初期，中俄联合抗美，接着中俄交恶，变成美中联合抗俄。冷战结束后，中俄皆弱化，美国不需要联合谁就可以独霸全球。如此，中俄只能再次联合抗美。

过了30年，局势又有新的变化，而且是质变。经过40年后的养精蓄锐，中国这个巨人不仅醒过来，伸展手脚，而且显得精力充沛。不同于前苏联，中国的经济、科技、军事等综合国力直追美国，预计10年内将超越美国成为世界最大经济体，自然成为美国头号战略对手。

不过问题也来了，美国同时对抗中俄，已经力不从心，因此，本能上要与俄国和解，以集中力量对付中国，然而情况并不单纯。前总统特朗普除了拉拢日本、以色列，以及出了一个偏激总理的澳洲外，实际上是与全世界为敌。拜登总统则努力修补关系，但欧盟已经学到教训，依靠美国朝令夕改的所谓坚定承诺非常危险。德法领袖顺着拜登发表公开声明后，转身又跟习近平视讯。更别说，欧盟头号战略对手是俄国，并非中国，美国联手俄国，等于背弃欧洲盟友，如此又给了中国在欧洲出牌的机会。

美国的根本矛盾在于，国力不足以同时与中俄为敌，但又无法拉拢俄国，政策就在两者之间摇荡。中国当然看得很清楚，会继续以自身的发展为重点，耐心地跟美国再打20年的太极拳，而耐心，刚好是美国最欠缺的。因此，就跟阿富汗的情况一样，美国退缩的脚步会比预期要快。