保台即保日？看懂日本的防卫白皮书

来源：联合报

主笔室快评

在日本副首相麻生太郎发表“保卫台湾说”之后，代表日本政府的防卫白皮书，也于日前正式出炉，与过去专谈中国军事扩张与威胁相比，今年防卫白皮书中，首度提及台海稳定的重要性，这与麻生的日本“保台说”的说，似乎是不谋而合，台海议题已逐渐浮上台面，成为日本安保政策的最大公约数。

从现实面来看，日本防卫白书虽然是代表日本对周边安全情势的看法，但它的内容与指针，却是融合了美国亚太政策、日本集体社会氛围及防卫大臣的个人意志等三大因素：

在今年四月美日领袖高峰会中，便提到台海稳定的重要性，而这次防卫白书只是配合美国，将它转化为文字记载，成为具体的日本安保政策路线，可见台海稳定议题，已成为美国印太战略的重心。

其次，自从今年二月中国通过海警法后，激化中日海域冲突发生的可能性，而台海是日本重要的经济生命线，日本自然要把防卫战略重心，从过去的西南诸岛南延至台湾海峡，这是日本自身安全的考量。

最后，今年防卫白书首度将台湾从中国篇中脱钩，同时在图表中将台湾与其他国家同样以灰色来表示，显示台湾与中国大陆地位的不同，过去台湾被列在中国之内，一直被日本亲台议员所诟病，这次的脱钩，自然是来自友台防卫大臣岸信夫的杰作。

再从实际面来看，这次日本防卫白书也显露出两项深层意涵，首先日本的战略中心，已从过去的中国军事扩张论，转化台海安全议题，日本不但关注两岸军事失衡，也关心大陆军机绕台的威胁性，过去岸信夫一直鼓吹美日台三边安保合作，两岸紧张情势的升高，将为今后台日的安保合作铺路。

其次是日本从过去的守势战略转为攻势战略，这次日本防卫白书，将美中关系的对立列为专章，不但关注新疆、香港的人权议题，也将与澳洲、印度等自由民主国家合作，同时认为美中两国在经济、政治及外交上的对立，是与日本安全保障息息相关，这种攻势战略将牵动着今后中日关系的走向。

只是，美日两国接连将台海议题列为亚太战略重心，将台湾推向抗中的最前沿，把“保台”视为“保日”，将台日视为命运共同体，这对台湾真是一件好事？